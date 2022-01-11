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《茶金》討論度輸《華燈》！網指2重點差異：可惜了神劇

▲茶金與華燈同為懷舊戲劇，被網友拿來比較。（圖／記者陳思誼攝）
▲茶金與華燈同為懷舊戲劇，被網友拿來比較。（圖／記者陳思誼攝）

編輯中心/綜合報導

2022-01-11 13:29:31

2021年台灣戲劇圈有許多作品得到大眾關注，尤其是上映日期相近的《茶金》以及《華燈初上》，時空背景也都是懷舊1900年的時代，讓不少觀眾會比較兩齣戲劇差異。近日，就有網友發問為何《茶金》後續討論度慘輸《華燈》，該篇貼文引發觀眾討論，並指出「2關鍵重點」。

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▲《華燈初上》第二季播出後劇情大反轉，除了揭露更多線索，「最討人厭角色」排行也重新洗牌，由張軒睿飾演的何予恩也被評為「最廢人物」。（圖 / 華燈初上臉書）
▲《華燈初上》播出後在台引發高度關注。（圖 / 華燈初上臉書）
根據原PO於PTT表示，自己認為由連俞涵、溫昇豪、郭子乾等人領銜主演的 《茶金》是接手斯卡羅後的歷史鉅作，結果討論聲勢卻慘輸，林心如、楊謹華主演的《華燈初上》，到底是宣傳環節中哪邊出了問題呢？

對此，觀眾們表示劇情跟大咖客串演員是關鍵差異，「懸疑推理的就是比較好看啊」、「茶金光題材就比華燈小眾很多吧」、「茶金偏商場跟歷史劇，華燈就情感跟懸疑」、「華燈客串的名星太多了」、「華燈卡司強這麼多，非戰之罪吧」、「茶金題材太硬惹」、「演員卡司有差啦，不過茶金很推」。

不少《茶金》的粉絲感嘆，可惜了一齣神劇，「真的！明明是齣好劇，卻幾乎沒有宣傳」、「茶金論劇情和情感，是很飽滿的一部劇」、「茶金的節奏、美術、演技都很到位，真的推」。（編輯：鍾怡婷）

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