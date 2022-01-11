《華燈初上》哪個女角最正？網一面倒讚她：根本生錯年代
台劇《華燈初上》一推出立即爆紅，裡頭的演員們也輪流吸走觀眾的目光，近日就有網友好奇問「華燈初上哪個女角最正？」貼文曝光後，不少網友一面倒大讚角色百合（謝欣穎飾）：「百合一出場就覺得超美（耳飾也很用心）也是我心裡的第一！」
編輯中心/綜合報導
2022-01-11 13:33:40
該名網友5日在PTT貼文，他以「華燈初上哪個女角最正？」為題，表示他認為謝欣穎飾演的百合在櫃姐造型裡正到爆，「第一季跟王柏傑在228公園，她把絲巾拆下掛在頸上的畫面好撩人啊」，小姐的造型也非常美麗，再來就是楊謹華飾演的蘇，每一套衣服都相當亮眼，讓他直呼：「華燈根本是蘇的時裝秀吧！」
貼文一出，網友一面倒瘋狂讚美百合，「謝欣穎的造型比她平常還正，彷彿生錯年代」、「百合最正＋1」、「百合＋1，有幾個鏡頭上濃妝還是很美」、「百合超正＋1，在光裡面的造型也很美」、「百合一出場就覺得超美（耳飾也很用心）也是我心裡的第一」、「謝欣穎的百合讓我驚豔」、「百合造型真的美」、「百合最正，服裝跟飾品都很吸睛」、「百合臭臉時真的超吸引人的」、「百合的櫃姐造型，又復古又漂亮，很有味道」。
另外，也有網友支持其他角色，「唯一支持寶寶，謝謝」、「整體而言蘇媽媽最正，Rose有幾個角度燈光打對的話也不錯」、「喜歡雅雅」、「愛子最正，心如我也覺得不錯」、「蘇！！！美爆！真的讓人天天想去光灑錢」、「郭雪芙、徐若瑄，不管哪個時代都是正妹」、「林心如怎麼演都很有氣質」、「覺得蘇媽媽超正啊，一顰一笑，都太有魅力超迷人」、「給我寶寶，其餘免談XD」。（編輯：賴禹妡）