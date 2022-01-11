《華燈3》卡司曝光？「5男1女」大咖尬戲　網嗨爆喊期待

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貼文一出，網友紛紛嗨爆表示「啊啊啊啊施柏宇啊！《想見你》就覺得他可愛」、「有陳珮騏的話就先推了！實力派演員」、「這樣這部就有有施柏宇跟許光漢耶」、「好像還有張睿家」、「有多一個實力派演員了！陳珮騏」、「這三季卡司看下來真的太扯，黃金陣容」、「我比較訝異孫耀威耶，很久沒看到他」、「蔡昌憲！《苦力》演超好的」。
不過網友提到的5男1女當中，僅有張睿家傳出消息，據《聯合報》報導，花子（劉品言 飾）前男友將由男星張睿家飾演，他戲劇作品多元，曾演出BL劇，如今再度挑戰渣男角色，引發劇迷期待會如何呈現；而另外五人實力派演員則是網友瘋傳，實際上是否真的有客串演出，還得等《華燈初上》第三季於2月9日播出後，真相才會大白。
《華燈初上》是以80年代日式酒店的文化為背景，配合故事走向延伸發展出一樁懸疑命案，回顧過往時代搭配解案劇情，深受觀眾好評，而在第一季第二季的客串名單揭曉之後，超堅強的卡司陣容，就時常引爆熱議，包括第一季的修杰楷、李李仁、屈中恆、任容萱、六月、溫昇豪等等，到第二季的吳慷仁、徐若瑄、9m88、林柏宏等人，也讓江湖傳言有客串過《華燈》的演員，都絕對是實力派且有知名度的大咖。（編輯：張嘉哲）