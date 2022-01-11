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全聯結帳速度突然更慢？婆媽抖出「兇手」　店員臉綠認了

▲全聯因為其便利且營業時間相對傳統市場較長，成為不少婆媽購菜的首選之處。（示意圖／記者張嘉哲攝）
▲全聯因為其便利且營業時間相對傳統市場較長，成為不少婆媽購菜的首選之處。（示意圖／記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-01-11 15:05:16

全聯因為其便利且營業時間相對傳統市場較長，成為不少婆媽購菜的首選之處，不過長期以來「結帳」無法加速的問題，引人詬病常常引發討論。而近日，就有店員出面指出因為全聯不斷想要促銷咖啡，導致結帳速度變得更慢，相關規定也因此變調，引發熱烈迴響。

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原PO在「Dcard」貼文指出「我想常去全聯的人應該都一直被問要不要買咖啡吧？全聯真的最近什麼都開始賣，只要能多賣一樣東西就能多搶一點生意，但這根本苦了我們員工，像是咖啡我們店每日平均業績是200杯以上，根本把全聯當咖啡廳再開，區經理、店經理每天盯咖啡杯數，中午下午各一次提醒還差多少杯達標，所以結帳時我們就要不斷推銷」。

「但是儘管怎麼推銷，客人還是有的不買就是不買，手上大包小包的也不會買，有人還會對我們嗆聲，看著一個一個走掉的客人，我們心裡都在淌血，講了那麼多就是希望公司不要再這樣搞了，雖然沒有下令員工買咖啡，但是沒達標的店，店經理要寫檢討報告，到總公司在大家面前說明原因，哪個店經理會想去報告？當然就是有些店經理叫員工買或者自己掏錢買啊！」

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▲全聯販售咖啡引發熱烈討論，連店員也出面抱怨。（圖/全聯提供）
貼文一出，網友紛紛爆出共鳴表示「結帳就已經在慢了，還一直問要不要咖啡＝＝」、「我很討厭全聯賣咖啡，每個人結帳的東西都不少了，搞這些拖慢結帳速度…把自己當量販店+便利商店了」、「原來有業績壓力，難怪店員一直問要不要咖啡....」、「每次進門店員會宣傳一次咖啡，結帳的時候會再問一次要不要咖啡」、「客人手上大包小包，誰會想買咖啡」、「難怪動不動就在推銷咖啡，店員阿姨也很誠實，說今天達標200杯，拜託捧場一下，搞到最後結帳還要請支援收銀」。

也有人透露「全聯賣咖啡真的很奇怪，我通常是下班去全聯買東西，那個時間誰想喝咖啡」、「上班族又不會每天早上進全聯，賣咖啡有實際嗎」、「我就是要去全聯買生鮮食材，我幹嘛買咖啡啦」、「市場搶錯塊，誰去買生鮮會順便買咖啡啊」、「為什麼會想在量販店賣咖啡，精簡結帳速度是首要課題吧？」；也有店員表示「我的結帳速度已經很快了，每次都被那個咖啡拖時間，搞到最後還是只能請備機支援，很煩，到底是誰要提議賣咖啡的？

而針對近日被店員爆料，全聯門市咖啡每天都必達業績，否則店經理或員工需要自掏腰包購買，全聯日前也回應，並未對各分店下達相關指令，此狀況應是單店管理未周全，造成同仁困擾，會再加強內部溝通；但顯然撇除內部管理規則問題，多數民眾對於全聯販售咖啡拖宕結帳速度一事感到相當不解，未來全聯應該如何兼顧販售咖啡，又能加速結帳速度，是一大課題。（編輯：張嘉哲）

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