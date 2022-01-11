名家論壇》徐佳馨／買屋不吃後悔藥

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確實，淡水經歷多次的房地產循環，在先天交通環境與氣候因素下，每每總在漲聲響到尾聲上場，自然讓人不易產生信心，同場被討論的還有林口和三峽，只不過隨著交通條件改善，人口逐漸增加，這些年總算也不再被人說是鬼城。
在這些便宜的蛋白，甚至蛋殼背後，是有個殘酷的現實。
也就是當以價格為前提，無論市場多空，房地產也有一個屬於自己的三元悖論-「便宜」，「屋況好」，「地點佳」在正常交易下，三者不可能同時存在。
若要便宜屋況好，地點就是鳥，若要便宜地點好，屋況一定差，若要屋況好加上地點好，那麼一定不可能便宜。因此，會選擇買到淡水，甚至於其他更遠地區的購屋人，必定是對屋況有要求的價格敏感型購屋人，偏偏要是不能認知到這三元素不可能同時存在，那自然當別人說兩句，或是發生沒意料到的事件，就會產生很多不必要的痛苦。
這些低房價區會被拿出來討論，不就是因為市中心房價太高、房子太舊，預算有限的購屋人在買屋時總希望自己買一個價格合理、屋況不錯的房子，只有轉進市郊的選擇，這也是一個城市在進入高度發展後，必然出現的外溢效應，也是民眾對自我生活品質提升的渴望，這一點內政部最近公布低度用電住宅率可略見端倪，當很多人在問那麼多空屋誰來住的時候，空屋率創下2009年統計以來新低，其中，台北市低度用電的空屋率6.82%最低，其餘依序為新北市7.76%、台中市8.39%、台南市8.67%、桃園市8.92、高雄市9.63%；這也告訴我們，雖然房子一直蓋，只要在主要都會，還是都慢慢地有人住進去。
在人口表現上，2020年與2021年相比，林口區和淡水區分別增加3436人與1919人勇奪新北人口量增前兩名，五股、鶯歌、八里、汐止等區緊追在後，顯見在居住需求挹注下，這些區域成為買屋人的心頭好，對於購屋人來說，如果犧牲了地點的便利，那麼就得把家人與自己的通勤時間、方式考慮在內，甚至於氣候能否適應等等，至於區域有沒有重大建設等等利多，如果無法安居，是不容易賺到這些建設紅利的。
說到底，這些年很多沒下手的，就是找不到心中的一百分，只是買房存乎一心，當人云亦云能改變你的決策，那必然就像父子騎驢，裡外不是人，也不容易買到理想中的房子，白白蹉跎了時機；如果都想清楚了，親自去走過幾次，那就不要有懸念，安安心心住下來，讓這間房子成為你與家人的避風港，才是正經事吧。
人生可以回頭看，不要回頭走，在感情是如此，在買房也是如此。
●作者：徐佳馨／住商不動產企研室經理
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