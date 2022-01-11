他不解友放棄「年薪+20萬」新工作！網揪細節：不去正常
農曆年後將迎來轉職潮，許多人在年前就陸續觀望新工作，希望可以找到條件更好的職缺，而近日有網友的好友拿到新offer, 待遇比起現在年薪多了20萬台幣，雖然偶爾需要出差飛到美國、中國，但次數並不多。不料，朋友卻打算放棄這個機會，讓原PO非常不解，網友了解詳情後則秒揪出關鍵，支持原PO朋友拒絕新工作。
編輯中心/綜合報導
2022-01-11 17:19:02
根據原po於《PTT》表示，在聚餐中聽到好友說，拿到了全新的offer，年薪比起現在可以多20萬台幣，不過每週1至2次早上7點就得開會，偶爾還要配合到美國或中國出差，可能會有需要適應時差的問題，且也需要配合同事、廠商的時差工作，而內容則是類似整理量產或穩定後台機器。
而相較之下，現在可以每天穩定上下班，也不需要出差，不用偶爾飛出國的時差問題，且目前做一線研發比較好，原PO也透露，一半的同學覺得錢比較重要，另一半同學則是覺得不用跑來跑去適應時差比較舒適，他納悶的問「如果是大家會怎麼選, 年薪+20萬, 大概現職3年的差距」。
對此多數網友秒揪重點，認同拒絕該份職缺，「你這個才加20萬，還要出差+時差會議，是我也不會去」、「+20換時差確實不優阿 至少+40才會考慮吧」、「整天出差光用聽的就會被歸類為屎缺了」、「一個月多不到兩萬，但事情多一堆，要是我也不幹」。
而不少網友也建議，「20萬不是重點，重點是發展性，要看公司對未來職涯的發展性」、「最少要+30%才值得」、「+20確實是有點少，但就看是不是很好的跳板，在舒適圈待久，損失的不只是這20，損失的是發展 」。（編輯：鍾怡婷）