買好市多熱飲發現「杯蓋多一片」！過來人曝：設計超貼心
台灣手搖飲眾多，不僅商店琳瑯滿目，連超商賣場也都加入競爭的行列，因此想要來一杯熱騰騰的咖啡絕對不是難事。一名網友日前到美式大賣場好市多買咖啡，突然發現杯蓋上「多了一片」，網友看了都大讚：「設計很貼心」！
編輯中心/綜合報導
2022-01-11 16:53:44
原來該名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示自己每次去消費時都會順道買咖啡與蛋糕，但是當天天氣較冷，因此有別於以往都買冰的，這天原PO改變心意買熱咖啡，這才發現熱咖啡的杯蓋上，多了一片「掀蓋式」的杯塞，即使騎車回家咖啡也沒有溢出來，讓她驚呼：「不得不稱讚好市多的貼心服務」。
貼文一出，立刻有網友回應：「這設計真的非常棒！！」、「這設計真的很貼心，而且蓋子很容易打開跟蓋上，不怕喝到一半接觸外面不知名的空氣」、「超商的超會漏，這個有加分」、「這熱杯蓋跟杯子很好用可是都找不到外面有賣一樣的，不知道是哪間廠商做的」、「某咖啡店的外帶一杯一百多還只是用膠帶貼封口」。
另外也有網友歪樓留言：「咖啡不貴，還又送蛋糕，真的是很高CP值」、「我也是為了檸檬磅蛋糕而買咖啡」、「我那天去也有發現，超喜歡那杯蓋的設計，還有我覺得好市多咖啡便宜又好喝，還送一塊蛋糕超划算」。（編輯：陳珮瑜）