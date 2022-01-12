房市／10年房貸增265萬　若遇反轉恐「很有感」

隨低利率環境維持一段時間，加上房價上漲負擔增加，國人購屋時房貸越借越多，根據聯徵中心資料統計，10年前國人平均購置839萬元的房屋，但去年第三季國人購屋平均房價達1,155萬元，房貸金額也從10年前的572萬增加至837萬元，增加幅度將近5成，信義房屋不動產企研室提醒，低利年代購屋人借好借滿，一旦利率反轉，負擔增加也會相當有感。
生活消費中心/綜合報導
2022-01-12 08:00:00
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，為了增加房價負擔能力與降低每月還款金額，30年期房貸逐漸成為市場主流，且民眾房貸金額也越來越高，民眾已經習慣市場的超低利率，現在房貸千萬元也不是甚麼太奇怪的事情，但未來一旦出現升息循環，因為借得多升息後「房貸利息」也會同步走高，若是出現連續性的「升升不息」，勢必增加近年購屋的民眾負擔。
聯徵中心資料顯示，10年時間民眾的申請房貸金額從572萬元，增加265萬元，假設利率都是1.4%的狀況下，升息0.25%後每年房貸利息增加約1.4萬元，但去年第三季新增房貸為837萬元，升息0.25%後每年房貸利息增加約2萬元，因為和10年前相比借得更多，升息後房貸利息增加也會比10年前多出許多。
曾敬德指出，通常單次升息影響都很有限，但這波全球通膨來勢洶洶，加上國內經濟動能強勁，房價又持續創高居高不下，未來兩年市場可能有連續性升息的空間與風險，民眾購屋前宜先預設未來升息的可能，避免過度槓桿購屋。