房市／最常見不動產交易糾紛TOP3　買到漏水屋居冠

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為了避免消費者原本滿心期待而決定買房，最後卻演變成費時費力處理爭議，安新建經法務執行經理謝宗興針對最常見的糾紛原因，提供幾項注意要點，有意購屋者在買屋之前不妨詳加參考、依此檢視屋況或買賣契約。
首先，針對如何「識破漏水屋」，謝宗興指出，入門的辨識方式，就是在看屋時可以多注意天花板四個角落有沒有變色跡象或是水痕，浴室、廚房管線經過之處，也要留意有沒有潮濕痕跡，也可以用手觸摸牆壁，觀察是否有濕氣感。
要注意的是，部分物件已經過重新粉刷，較難肉眼判斷是否會滲漏水，謝宗興提供三招破解方法。第一，檢查陽台外牆有無漏水痕跡，假設有明顯水痕，代表屋內牆面漏水的可能性較大；第二，觀察樓梯間的牆面與天花板有沒有壁癌，作為屋內情況的判斷；第三，選在大雨過後看屋，因為即使重新粉刷，多半不會加做防水工程，豪大雨或颱風後，如有滲漏水，馬上也會現出原形。
其次，如何避免終止委售或買賣契約而產生爭議，謝宗興指出，簽立契約前，應與家人達成共識、深思熟慮，事後才不會因「人」的問題解約，否則一旦契約成立卻要悔買或悔賣，就得付出違約的相對補償給對方。
至於如何掌握房子重要資訊、不被隱瞞，謝宗興表示，消費者應詳閱不動產說明書內容，包括屋主該簽名的地方是否簽妥、為屋主本人親簽，另外，仲介有無針對物件瑕疵等部分詳盡告知，例如漏水、輻射海砂、違建、凶宅等。此外，不妨也可以向管理員、鄰里長等立場比較中立且願意分享的人打聽，了解該物件有無發生過特殊狀況，作為參考依據。
由於不動產交易糾紛時有所聞，安新建經也建議，買賣成屋時一定要搭配辦理履約保證，在點交前，買賣價金都會存放在履約保證專戶中，即使真的遇到購屋瑕疵情事，房屋點交撥款前可依《民法》354條瑕疵擔保，要求減少價金，並可向賣方要求修繕、補貼修繕費或約定保留修繕款項於專戶，可降低遇到瑕疵糾紛時，賣方不願意支付或協調不定的問題，可說是對消費者多一層保障。