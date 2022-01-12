房市／北市最親民行政區　北投文山各吸引不同族群

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根據內政部不動產實價登錄顯示，2021年台北市平均價格最親民行政區依序為北投區47.8萬、文山區50.1萬、萬華區50.5萬，文山區平均價格只比北投區高出2~3萬元，信義房屋景美景興店專案經理鄭鈺馨表示，自住客比重超過九成的文山區，以高綠覆率環境、學區以及相對親民的房價，一直以來都是自住客以及在地換屋族的最愛，地理位置鄰近信義區以及大安區，擁有萬芳醫院、興隆路商圈，同時區內擁有捷運辛亥站、萬芳醫院站，交通非常方便。
鄭鈺馨說，文山區過去雖然少有推案，但近年在危老、都更議題下，新建案陸續推出，加上「捷運南環段」建設利多，周遭房市已活絡，現階段二房總價在2,000萬~2,500萬元（含車位），三房總價在2,500萬~3000萬元（含車位），平均單坪價格落在55萬~70萬之間，區內公寓則介於44萬~55萬之間。
而北投區是台北市各行政區中僅存的4字頭，目前中古屋行情落在48~56萬，信義房屋關渡店林豈煒表示北投區因為空氣佳、自然景觀良好，鄰近又有關渡醫院，吸引銀髮以及退休族群，不過北投許多近山邊的物件雖然價格便宜，但交通不易，需轉乘多次或自行開車才能抵達機能較佳的區域。