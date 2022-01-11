同事衝ATM領錢「少1步驟出事」！過來人秒懂：不做更麻煩
現代人若想領取帳戶內的存款，可至超商、銀行或郵局外的ATM插卡就能完成。不過，就有女網友分享同事領錢時的小插曲，表示對方因少做1步驟差點出事，貼文曝光後，立馬引起許多人討論。
編輯中心/綜合報導
2022-01-11 17:17:38
原PO於PTT WomenTalk板上發文，好奇詢問「如果你們從提款機領完錢，會不會怕機器出錯，然後在提款機前把錢再數一次？」她坦言自己並不會這麼做，一是害怕後面還有人要使用，二是因為有些提款機設在銀行外，害怕被人搶錢。但她分享，自己有位同事就曾使用ATM領完鈔後，卻發現機器少給一張，「請問大家會重新數一次嗎？」。
問題一出，隨即引發眾人點頭表示，「會啊！能檢查就檢查」、「銀貨兩訖，不管從哪邊拿到錢都會自己點一次」、「一拿到就點，有攝影機在拍可以存證」、「一定會在監視器下檢查，這不是基本的嗎？？」、「10萬照點，不然少了找誰」。
此外，還有行家認真回應，直言「點完才離開提款機，提款機通常有裝攝影機，避免紛爭」、「現場點，有少可以馬上用那支電話，你不點，流程更麻煩吧」。
但也有人持不同看法，尷尬指出「不會，因為只有一張可以點QQ，求學時只會找提款機領微薄的飯錢」、「原來大家都會點…我太相信機器了…」、「我也是從沒點過，畢竟沒幾張可以靠目測」、「領這麼多次錢，沒看過有人點的」。（編輯：陳雅雲）