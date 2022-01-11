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2022天赦日來了！專家曝怎轉運、補財庫　好運整年別錯過

▲專家親曝「天赦日」怎拜不會錯。（示意圖／Shutterstock）
▲專家親曝「天赦日」怎拜不會錯。（示意圖／Shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-01-11 17:49:02

2022年1月11日（農曆12月9日），是2021年農曆年最後的1次「天赦日」，也是2022年新曆第一次「天赦日」。今年生活不如意嗎？想替自己補運，要好好把握這一天，命理專欄《旺好運》的專家楊登嵙老師親曝，天赦日詳細祭拜方法。

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「天赦日」春天，戊寅日。夏天，甲午日。秋天，戊申日。冬天，甲子日。天赦日是在四季當中天干配合地支而產生，天赦日每年只有5至7日，並不多見。

▲天赦日轉運好時機，可千萬別錯過。（示意圖／取自Shutterstock）
▲天赦日轉運好時機，可千萬別錯過。（示意圖／取自Shutterstock）
什麼是天赦日？

古書記載：「春赦戊寅夏甲午。戊申赦日喜秋逢。三冬甲子甚為吉。百事遇禍反為福。其日可以緩（刑獄），雪（冤枉），施（恩惠）。」可見「天赦日」是向玉皇大帝懺悔，請求赦罪的好日子，希望玉皇大帝可以寬恕、赦免自己的罪孽，這一天只要是祈福說好話、做好事，都是百無禁忌，唯一不宜殺生，因為上天有好生之德。

許多人會利用「天赦日」在住家門口焚香祈求，或是到廟裡去祈求、懺悔赦罪，尤其是查無病因且久病不癒的因果病、事業不順、求身體健康、求官司糾紛化解等都特別靈感。赦罪後，便是補財庫、迎好運的好時機，大家相信天赦日祭拜完玉皇大帝後再補財庫、求好運，可以事半功倍，好運擋不住！

天赦日如何祭拜

祭拜最佳時間：該日早上5點至下午3點。

需準備的供品有：清茶三杯、水果、素食餅乾、帶殼桂圓十二顆、米糕、乞龜、九轉壽生蓮花、金紙（天公金、福金、壽金、刈金、補運錢）、手寫懺悔文等物。拜拜時，記得口頭稟告玉皇大帝自己的名字、年齡、生日、地址詳細資訊後，將懺悔文唸出來，懇求玉帝開恩赦罪，給自己一個重新開始的機會，並盡可能降低罪罰；最後將金紙、懺悔文、蓮花一同焚化，並將桂圓敲碎，外殼也丟入金爐內一同焚化。（編輯：鍾怡婷）

【本文獲《旺好運》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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