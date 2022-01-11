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麥當勞「經典品項」每點必等！前店員尷尬認了：不要火大

▲有網友到麥當勞每點「經典品項」經常要等，而引起店員尷尬承認。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲有網友到麥當勞每點「經典品項」經常要等，而引起店員尷尬承認。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-01-11 19:26:22

知名連鎖速食品牌「麥當勞」在台灣有多間分店，而其因美食相當多樣，成為大小朋友們喜愛的用餐地點之一。不過，就有一名網友到麥當勞點了「經典品項」經常要等待，讓他好奇詢問「需要等這麼久？」而引起許多老饕討論。

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原PO於PTT上發文，表示自己常去一間麥當勞光顧，但他常常遇到點了麥脆雞餐後，店員往後問廚房「還有沒有雞翅？」他也分享「今天有但直接跟我說要等半小時」，讓他不解詢問「是什麼原因麥脆雞備貨這麼少或需要等這麼久？」。

▲網友好奇詢問「麥當勞麥脆雞為何需要等這麼久？」（圖／翻攝PTT）
▲網友好奇詢問「麥當勞麥脆雞為何需要等這麼久？」。（圖／翻攝PTT）
問題曝光後，就引來不少過來人留言，「我每次去都要等現炸兩分鐘啊」、「上次點雞翅店員說要現炸等兩分鐘，等了十分鐘後店員跑過來說得來速有人點六隻雞翅就先給他了，最後我等了二十幾分鐘才拿到」、「常常用點數換雞翅欸！幾乎都要等，但大概只等5分鐘」、「辣味雞翅很常沒有，所以都要算時間先打電話去訂」。

但也有人緩頰，認為「未必是賣得差，可能只是剛好前面拿出來先解凍的貨已經賣完了」、「感覺是賣太好賣完了……還沒遇過生意不好的麥當勞」、「賣太好來不及預熱吧」。

其中就有位曾是麥當勞員工的鄉民解釋，指出「現在差不多能炸的只有預熱麥脆雞跟冷藏麥脆雞，如果剛好都沒有就GG，冷凍麥脆雞直接炸中心會是冰的」，甚至貼出自己好幾年前的分享文，強調「當下次聽到現炸要等個六七分鐘……不要太火大喔」。（編輯：陳雅雲）

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