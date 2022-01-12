全台最大LADY M落腳遠百竹北！完整菜單公布輕食全天提供
即將在1/14本週五就要試營運的遠百竹北店，將開出全台最大LADY M內用門市，2001年創立於紐約，擁有「美國十大蛋糕」美譽的LADY M，號稱貴婦最愛下午茶，以超過20層的法式經典千層蛋糕而聞名。在遠百竹北店即將開設的眾多吃到飽名店、獨家餐飲名單中，是備受期待的甜點指標。在這不但吃得到所有限定千層口味，還首推全天候輕食服務，從麵包、吐司、沙拉到三明治，完整菜單曝光。
記者蕭涵云/台北報導
2022-01-12 07:53:09
獨佔遠百竹北店一樓轉角區域，延續高雅大理石紋店裝，擁有大片落地玻璃窗，將街邊風景與陽光盡收眼底。特別增設美味廚房，由主廚團隊進駐竹北設計精緻輕食， 開幕同步推出以新鮮蔬果為主題的六款餐點。
橄欖油麵包佐黑松露牛肝菌、佛卡夏佐義式火腿無花果、酪梨蛋吐司、卡布里三明治、季節花園沙拉及烤甜菜根沙拉，價格落在220元～340元之間。
最具代表性的千層蛋糕，除了供應經典品項，新品爆米花千層、期間限定的草莓千層與草莓巧克力棋格蛋糕，在這通通不會錯過。LADY M遠百竹北店從日間早午餐、午茶甜點到入夜輕食，帶來全天候餐食選擇。