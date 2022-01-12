COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

全台最大LADY M落腳遠百竹北！完整菜單公布輕食全天提供

▲遠百竹北1/14試營運、1/20盛大開幕，將擁有全台最大LADY M內用門市。完整菜單曝光，除了經典與限定千層蛋糕，還有全天候輕食。（圖／LADY M提供）
▲遠百竹北1/14試營運、1/20盛大開幕，將擁有全台最大LADY M內用門市。完整菜單曝光，除了經典與限定千層蛋糕，還有全天候輕食。（圖／LADY M提供）

記者蕭涵云/台北報導

2022-01-12 07:53:09

即將在1/14本週五就要試營運的遠百竹北店，將開出全台最大LADY M內用門市，2001年創立於紐約，擁有「美國十大蛋糕」美譽的LADY M，號稱貴婦最愛下午茶，以超過20層的法式經典千層蛋糕而聞名。在遠百竹北店即將開設的眾多吃到飽名店、獨家餐飲名單中，是備受期待的甜點指標。在這不但吃得到所有限定千層口味，還首推全天候輕食服務，從麵包、吐司、沙拉到三明治，完整菜單曝光。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲Lady M遠百竹北店潔淨高雅的大理石風格，展現品牌優雅氣質。（圖／LADY M提供）
▲Lady M遠百竹北店潔淨高雅的大理石風格，展現品牌優雅氣質。（圖／LADY M提供）
▲店內空間寬敞，還另闢獨立區塊更享有隱私。（圖／LADY M提供）
▲店內空間寬敞，還另闢獨立區塊更享有隱私。（圖／LADY M提供）
獨佔遠百竹北店一樓轉角區域，延續高雅大理石紋店裝，擁有大片落地玻璃窗，將街邊風景與陽光盡收眼底。特別增設美味廚房，由主廚團隊進駐竹北設計精緻輕食， 開幕同步推出以新鮮蔬果為主題的六款餐點。

▲橄欖油麵包佐黑松露牛肝菌，及佛卡夏佐義式火腿無花果。（圖／LADY M提供）
▲橄欖油麵包佐黑松露牛肝菌，及佛卡夏佐義式火腿無花果。（圖／LADY M提供）
▲酪梨蛋吐司及卡布里三明治。（圖／LADY M提供）
▲酪梨蛋吐司及卡布里三明治。（圖／LADY M提供）
橄欖油麵包佐黑松露牛肝菌、佛卡夏佐義式火腿無花果、酪梨蛋吐司、卡布里三明治、季節花園沙拉及烤甜菜根沙拉，價格落在220元～340元之間。

▲季節花園沙拉與烤甜菜根沙拉。（圖／LADY M提供）
▲季節花園沙拉與烤甜菜根沙拉。（圖／LADY M提供）
▲洋溢少女心的草莓巧克力棋格蛋糕。（圖／LADY M提供）
▲洋溢少女心的草莓巧克力棋格蛋糕。（圖／LADY M提供）
最具代表性的千層蛋糕，除了供應經典品項，新品爆米花千層、期間限定的草莓千層與草莓巧克力棋格蛋糕，在這通通不會錯過。LADY M遠百竹北店從日間早午餐、午茶甜點到入夜輕食，帶來全天候餐食選擇。

▲Lady M為迎新年，特別打造爆米花千層蛋糕。（圖／LADY M提供）
▲Lady M為迎新年，特別打造爆米花千層蛋糕。（圖／LADY M提供）
▲Lady M 草莓甜點盛宴。（圖／LADY M提供）
▲Lady M 草莓甜點盛宴。（圖／LADY M提供）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

繼續作答
即時
推薦閱讀