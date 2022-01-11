獨／遠百竹北將開幕！壽喜燒吃到飽隱藏菜單、優惠搶先看
眾所期待的遠百竹北店，總算確定1/14試營運、1/20盛大開幕！一次進駐8成新竹獨家的美食餐飲，最受大家期待，尤其一口氣開設5家吃到飽知名品牌，更是成為新竹朋友摩拳擦掌必須攻略的名單。除了饗賓餐旅旗下的「旭集」和食集錦，榮獲網友票選最受歡迎的壽喜燒品牌，老字號的MO-MO-PARADISE也被大家關切到爆，《NOWnews今日新聞》搶在遠百竹北試營運前，獨家揭露MO-MO-PARADISE的隱藏菜單及開幕優惠給大家。
記者蕭涵云/台北報導
2022-01-11 17:46:01｜2022-01-11 18:04:49
正宗日式「壽喜燒鍋」的MO-MO-PARADISE，共有六款經典湯底，使用日本小豆島產純釀醬油，加上沖繩黑糖蜜調製，芳醇甘甜的經典招牌湯底，最受歡迎。嗜辣族可選日本中部直輸白味噌，搭配特製辣椒醬並揉和大蒜辛香的「和風辛味噌鍋」。還有日本原裝豬大骨與雞高湯調製的醇厚「鹽味豚骨鍋」、及茹素朋友可嚐的「蕃茄鮮蔬鍋」，以及不定期推出季節限定特色口味等。
MO-MO-PARADISE遠百竹北店隱藏菜單，將獻出極上之味的和牛饗宴2.0升級版，採用Fine Dining模式，提供嚴選澳洲和牛、美國Prime頂級自然牛可無限量享用，每位賓客更提供位上「炙燒和牛握壽司」及「一品開胃料理」。
值得一提的肉品包括，精選和牛主打M6-7等級的「澳洲和牛前腿心及三叉肉」，前腿肉油花與瘦肉分佈完美、口感鮮嫩，臀部至後腿部位的三叉肉，以細緻油花能吸附甘甜湯底再搭配「鮮力蛋+七味粉」靈魂沾醬，吃起來超Juicy。「美國Prime頂級自然牛肩胛肉」源自杉河農場，擁有完整的可溯源履歷、不使用生長激素，風味濃郁。
平日午餐一款湯底每位449元、兩款湯底每位499元；晚餐及例假日一款湯底每位579元、兩款湯底每位629元。隱藏菜單和牛饗宴，則不分平假日與餐期，皆為每位799元。
1993年創建首店於日本，2003年引進台灣，深耕近20年老字號鍋物品牌，MO-MO-PARADISE為迎接版圖上第27間遠百竹北店開幕，聯手三澧企業旗下正宗天麩羅專門店「吉天麩羅」、東京式義大利料理領導品牌「BELLINI Pasta Pasta」，一同推出「環遊三澧‧饗美食」雙重優惠活動。
MO-MO-PARADISE於遠百竹北店1/20正式開幕後，開幕首五日，凡至三澧旗下任一品牌消費用餐並成為三澧LINE好友，不限消費金額，每位賓客皆可獲得「三澧環遊券乙套」，包括孩童用餐免費、免費升級雙鍋等多重優惠，總價值約2,000元！1/31前，凡至MO-MO-PARADISE用餐，於Facebook或Instagram拍照打卡，並寫下指定留言 #MOMO壽喜燒竹北遠百新開幕，即招待「特選小菜」乙份。