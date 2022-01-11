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逛IKEA驚見「防爆拆彈服」！真實用途曝光網友喊：超需要

▲一名網友在IKEA看見一件造型奇特的「衣服」。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
▲一名網友在IKEA看見一件造型奇特的「衣服」。（圖／翻攝自《爆廢公社》）

編輯中心/綜合報導

2022-01-11 22:22:30

最近氣溫急凍，許多人都想窩在家裡不出門，或是將自己包得緊緊的，想盡辦法讓自己取暖。一名網友日前逛IKEA時，突然看到一款造型相當奇特的衣服，沒想到分享在網路後竟然有一票人大喊：「我很需要！」。

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原PO在臉書社團《爆廢公社》表示，日前逛IKEA時，突然看件貨架旁有一款很奇特的墨綠色衣服，外型有點像睡袋，除了有袖子以外，衣服中間還能打開，裡面有網狀口袋能放入零食與遙控器，一旁還有照片示範如何使用，讓他忍不住笑說：「逛IKEA想說怎麼會賣防爆拆彈服，結果是居家耍廢服」。

▲原PO表示原來這是一顆抱枕，打開後可以穿上，中間還有網狀口袋可以放零食與遙控器，相當適合宅在家耍廢使用。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
▲原PO表示原來這是一顆抱枕，打開後可以穿上，中間還有網狀口袋可以放零食與遙控器，相當適合宅在家耍廢使用。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
網友看了都忍不住大讚：「我需要」、「這很適合我」、「太貼心了，還有零食袋」、「這個！廢出新高度！」、「好實用好想要」、「好適合追劇人生」、「廢在客廳很蘇西的感覺捏」、「連假9天準備兩件」也有眼尖網友認出這個沒有攤開前其實是一顆「抱枕」！

另外也有網友歪樓表示：「這是公車椅背嗎」、「有這一件，躲在山上沒人找的到」、「出去流浪時可能會用到」、「少了條尿管+尿袋，扣分」、「我想知道模特兒的感受」、「我以為是某蠻族的酋長袍」。（編輯：陳珮瑜）

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