好市多「火鍋神醬」吃上癮！真面目被挖出：國際罐頭天王
知名美式賣場「好市多」近年來深受國人喜愛，其賣場內商品琳瑯滿目，且時常祭出多樣優惠，因而吸引許多顧客前往消費。不過，就有一名網友到好市多買了部隊鍋，意外吃到一款極美味的紅醬，好奇詢問「有人知道那個紅色的醬是什麼醬嗎？」而有老饕揭開真面目竟是國外常見的經典罐頭。
編輯中心/綜合報導
2022-01-11 22:44:34｜2022-01-11 23:24:37
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示自己在好市多買了韓式年糕部隊鍋，卻發現裡面擺了神祕醬料，因而好奇詢問「好好吃喔，有人知道那個紅色的醬是什麼醬嗎？」
問題一曝光，就引來不少網友討論，「韓式辣醬吧」、「番茄醬」、「會辣嗎？」、「這啥？完全沒看過耶」、「吃起來有點甜甜的」、「應該辣醬吧？韓式的」。其中就有老饕揭開真面目，指出「茄汁豆」、「茄汁焗豆罐頭，全聯有賣」、「應該焗豆醬，配部隊鍋很好吃」、「焗豆罐頭」。
據了解，焗豆又稱烘豆、茄汁豆，是一種歐洲傳統食物，時常做成罐頭食品，罐裝焗豆是不少家中常見的方便食品，既可以拿來煮菜，在露營或緊急情況下也可以直接拿來享用，因此銷量十分好，在現代很受老饕們歡迎。（編輯：陳雅雲）