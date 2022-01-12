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蕾神深夜開槌！鄉民女神懶人包劃「6重點」：背後下毒手

▲王力宏、李靚蕾離婚後撕破臉，昨（11）日深夜李靚蕾再PO長文指控王力宏嚇哭小孩，更發表不自殺聲明。（圖／王力宏IG）
▲王力宏、李靚蕾離婚後撕破臉，昨（11）日深夜李靚蕾再PO長文指控王力宏嚇哭小孩，更發表不自殺聲明。（圖／王力宏IG）

編輯中心/綜合報導

2022-01-12 06:57:16

李靚蕾昨（11）晚深夜再發長文，砲轟王力宏帶3男硬闖家門，把孩子們都嚇哭了。李靚蕾更爆料，王力宏身邊親近的工作人員在「台灣有前科，熟識黑道」，讓她嚇得發出「不自殺聲明」。蕾宏大戰上演新章，對此，「鄉民女神」qn黃瓊慧也第一時間整理出懶人包，劃下6大重點，直呼王力宏真的是「人前手牽手、背後下毒手！」

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▲（圖／翻攝李靚蕾IG）
▲李靚蕾砲轟王力宏帶「3位男子」硬闖家裡，嚇哭小孩。（圖／翻攝李靚蕾IG）
李靚蕾深夜再開槌，又是一篇洋洋灑灑將近4000字有圖、有影片的長文，近期以整理懶人包成為網友最愛新聞小幫手的qn黃瓊慧，也第一時間整理出李靚蕾發文的6大重點：

1.這幾十天下來砸了不少錢在微博買網軍汙衊我（編按：指李靚蕾，以下亦同），而且並非事實。
2.力宏不是真心的道歉，只是為了給社會大眾一個交代。
3.我被要求拔除監視器，好讓力宏帶不知名男子進家門，原本講好只帶兩個，結果卻帶了三個男人進門～一個我還不認識，真的只有力宏敢！
4.我不會去自殺，我很堅強，你們一直故意放我精神有問題、可能會帶小孩去跳樓的風聲出去，好影響社會輿論。
5.力宏為一己之利，不顧小孩安危，曝光小孩長相和隱私，還提供私下的影片讓給媒體。
6.力宏很會與閨蜜們聯手媒體放消息，試圖影響社會觀感。（這邊筆者想要跟蕾蕾講一下，可能稱他們為紅粉知己較貼切）

黃瓊慧感慨，李靚蕾的發文和「這幾天敵營放出來的風聲段數真的差太多了，我們蕾神根本沒有放在眼裡」，更直呼「人前手牽手背後下毒手～講的真的就是王力宏這種人，超噁」。（編輯：倪浩軒）

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