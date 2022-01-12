律師建議王力宏帶3男返家？李怡貞酸：應該不是家事律師
李靚蕾昨（11）晚深夜再發長文，砲轟王力宏帶3男硬闖家門，把孩子們都嚇哭了。而根據《蘋果新聞網》報導，王力宏方面的解釋是，帶其他第3者陪同下返家探視小孩，是律師給的建議。最終沒有見到小孩，王力宏深感遺憾。對此，律師李怡貞認為，到底哪位律師建議當事人去看孩子要帶3個男人？狠酸「應該不是家事律師」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-12 07:28:06
李靚蕾深夜再開槌，王力宏的經紀公司宏聲則回應，「如果李女士握有任何證據，請直接提告！」批評李靚蕾在社群網路發文的方式是「佔用公共資源」、「利用媒體和輿論興風作浪」。更喊話李靚蕾不要阻撓王力宏探視小孩。至於陪同王力宏返家的3男子身份，宏聲則表示是服務12年的助理、在職11年的資深員工，以及貼身保全。
雙方說法毫無交集，不過美人律師李怡貞就在個人臉書發文狠酸王力宏方，「到底是哪位家『是』律師建議當事人去看孩子要帶三個孩子不認識的男人？還要關cctv的？應該不是家事律師。」
李怡貞更不禁感嘆王力宏，「之前那些洗白文的錢不就都白花了..何苦呢你？唉」。網友也紛紛在底下留言回覆說，「如果是我，我也不會開門，誰知道是不是來抓小孩，不要說她幻想，是應該母親能做的就是不開門，三個大男人來我家幹嘛」、「可能是加事律師」、「專辦嚇死對造的律師」、「道歉非真心才又回到本性操作吧」。（編輯：倪浩軒）