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李靚蕾爆王力宏返家「誇張行徑」！網全炸鍋：毛骨悚然

▲王力宏婚變風波又起，李靚蕾昨日深夜再度發佈長文爆料。（圖／翻攝李靚蕾、王力宏IG）
▲王力宏婚變風波又起，李靚蕾昨日深夜再度發佈長文爆料。（圖／翻攝李靚蕾、王力宏IG）

編輯中心/綜合報導

2022-01-12 07:36:30｜2022-01-12 09:08:58

男星王力宏婚變風波再起，前妻李靚蕾昨（11）日深夜發佈長文，爆料王力宏竟帶著3名黑衣人到家中「見小孩」，甚至還要求她拔除監控，種種行徑嚇壞她及孩子，貼文曝光後，一票網友也直搖頭，怒轟：「演藝圈最爛之王，非王莫屬」、「看到都覺得毛骨悚然了，帶三個男的還要求關監控到底想幹嘛？」 

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李靚蕾深夜指控，王力宏在經歷風波後，好不容易決定要回家看孩子，孩子們也都相當期待再次和爸爸相見，沒想到當王力宏身邊卻帶著3名自稱是「工作人員」的黑衣人來按門鈴，還要求李靚蕾拔除監控，甚至打算用鑰匙闖入屋內。 

▲李靚蕾昨（11）晚再發長文砲轟王力宏，指控他帶「3位男子」硬闖家裡，嚇哭小孩。（圖／翻攝自李靚蕾微博）
▲李靚蕾爆料王力宏竟帶著3名黑衣人到家中「見小孩」，甚至還要求她拔除監控。（圖／翻攝自李靚蕾IG）
李靚蕾表示，孩子們當下目睹這一切都嚇哭了，她更是手抖到晚上都停不下來，「你明明知道做這樣的事情會造成在孩子面前有正面衝突，為什麼還要這麼做？」王力宏過去就曾對李靚蕾透露，這幾年身邊親近的工作人員在台灣有前科，也跟黑道熟識，「在此之前你和工作人員也放出關於你遲遲不辯解，只是因為我有可能會跳樓自殺的消息」，讓李靚蕾直言：「在這裡我要鄭重的聲明：我身心健康，還有三個這麼小的孩子，未來也有很多為社會貢獻的計畫，完全不可能有自殺的念頭。如果我發生什麼事，絕對不會是自殺」，並再度要求王力宏正視自己問題，別一錯再錯。 

長文曝光後，網友也紛紛搖頭嘆，「這男人真的很糟糕」、「到底是他太蠢還是李太聰明」、「羅志祥只是單純好色，王力宏根本內心扭曲」、「還想利用曝光小孩，讓小孩幫忙洗白」、「力宏這操作比班長還醜，真的吐了」、「演藝圈最爛之王，非王莫屬」、「對比之前跳樓風聲，真的細思極恐」、「讓老婆發表不自殺聲明真的沒有下限欸」、「這種人如果還能洗白就太扯」、「李最好離開住處，帶小孩回美國才安全」、「還好李夠精明，真開門不知道會發生什麼事」、「看到都覺得毛骨悚然了，帶三個男的還要求關監控到底想幹嘛？」（編輯：賴禹妡） 

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