李靚蕾爆王力宏返家「誇張行徑」！網全炸鍋：毛骨悚然

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李靚蕾表示，孩子們當下目睹這一切都嚇哭了，她更是手抖到晚上都停不下來，「你明明知道做這樣的事情會造成在孩子面前有正面衝突，為什麼還要這麼做？」王力宏過去就曾對李靚蕾透露，這幾年身邊親近的工作人員在台灣有前科，也跟黑道熟識，「在此之前你和工作人員也放出關於你遲遲不辯解，只是因為我有可能會跳樓自殺的消息」，讓李靚蕾直言：「在這裡我要鄭重的聲明：我身心健康，還有三個這麼小的孩子，未來也有很多為社會貢獻的計畫，完全不可能有自殺的念頭。如果我發生什麼事，絕對不會是自殺」，並再度要求王力宏正視自己問題，別一錯再錯。
長文曝光後，網友也紛紛搖頭嘆，「這男人真的很糟糕」、「到底是他太蠢還是李太聰明」、「羅志祥只是單純好色，王力宏根本內心扭曲」、「還想利用曝光小孩，讓小孩幫忙洗白」、「力宏這操作比班長還醜，真的吐了」、「演藝圈最爛之王，非王莫屬」、「對比之前跳樓風聲，真的細思極恐」、「讓老婆發表不自殺聲明真的沒有下限欸」、「這種人如果還能洗白就太扯」、「李最好離開住處，帶小孩回美國才安全」、「還好李夠精明，真開門不知道會發生什麼事」、「看到都覺得毛骨悚然了，帶三個男的還要求關監控到底想幹嘛？」（編輯：賴禹妡）