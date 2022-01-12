王力宏帶3男返家！「李靚蕾發文細節」網怕爆：刷新認知
男星王力宏昨（11）日深夜再度被前妻李靚蕾長文砲轟，她指控王力宏帶著3名黑衣男來見小孩，還要求先拔除監控才進屋，種種詭異行徑令她不寒而慄，對此有網友認為，王力宏此舉可能背後動機不單純，猜測目的是想透過小孩達成目的：「宏宏也是有在動腦，弱點很明顯是小孩」。 王力宏方面則在深夜也做出回應。
編輯中心/綜合報導
2022-01-12 08:15:13｜2022-01-12 09:08:34
對此，就有一名網友昨日在PTT貼文發問，他以「宏宏帶三名男子回家要幹嘛」為題，表示老婆跟小孩明明都在家，王力宏卻帶著三名陌生男子回家看小孩，還要求把家裡監控關掉才進門，讓他不解問：「宏宏到底在想什麼啊？」
貼文一出，網友紛紛留言，「我腦中畫面是想到被跳樓自殺」、「阿宏真的刷新我的認知」、「李靚蕾可考慮申請保護令」、「逼得女方要發不自殺聲明」、「超可怕，根本不顧小孩噁爛死了」、、「王超噁，天啊毀三觀」。 不過，大部分網友都猜測，王力宏可能是想利用小孩來達成目的，「關監視器就是避免對方蒐證，到時候法院就沒有證據」、「怕，感覺是要硬搶小孩」、「找三男陪->要求關監視器->抱走小孩沒證據」、「宏宏也是有在動腦，弱點很明顯是小孩」、「真的好恐怖，除了搶小孩想不到其他可能啊，關監控也是超可怕」。
對於李靚蕾的發言，王力宏所屬的宏聲音樂則請她直接提告：「目前力宏一心一意只想看到孩子，即使彼此無法再做夫妻，請以孩子的最大利益做考量，不要阻撓探視。」聲明中也提到，很遺憾李靚蕾又利用發文佔用社會資源，「如果李女士握有任何證據，請直接提告，讓司法解決問題，而不是一再利用媒體和輿論興風作浪」！（編輯：賴禹妡）