By2曬證據再戰李靚蕾！陸網不買單 狠酸：發私訊就贏？
By2工作室日前在微博貼文，聲稱早在12月19日就已私訊過李靚蕾，對方卻遲遲不理，對此，昨（11）日深夜李靚蕾再度發長文開槌，並曬出影片證明真的沒有收到私訊，By2工作室竟又曬出截圖證據，讓外界霧裡看花，不過，雖然By2工作室給出充足證據，也喊話要李靚蕾接受法律審判，中國網友卻不買單，狂嗆：「退一萬步講，妳發個私信就贏了嗎？」
編輯中心/綜合報導
2022-01-12 09:06:58｜2022-01-12 09:10:03
By2工作室10日發表聲明，強調早在12月19日就已私訊過李靚蕾，可警方卻遲遲沒等到李方聯絡，「人不在內地的李小姐，請配合警方完成關於你造謠誹謗一事的刑事調查與追究」。
而李靚蕾昨晚則是曬出影片反擊，只見影片中，她在對話框搜尋「By2工作室」，根本沒有搜到對方傳的訊息，只好無奈表示：「我原本以為可能是在1512萬封新訊息裡埋沒了，但搜尋也搜不到。事實是，等了21天都沒有等到你提供任何訊息。」
By2工作室見狀，稍晚再度發文，強調「我們沒有顛倒是非的文采，只有公證過的證據和清白」，喊話李靚蕾停止誹謗污衊、操控輿論的行為，同時曬出影片及截圖，證明己方確實有私訊李靚蕾，「妳人不在內地，微博又沒有認證V，很難確認本人身份。既然上線了，請告知妳的聯繫方式和通訊地址，接受法律的裁判」。
貼文曝光後，By2工作室雖然也曬出證據，中國網友卻不買單，留言狠酸，「退一萬步講，妳發個私訊就贏了嗎？」、「誰也不站⋯但是姐姐妳戲多了⋯人家開始也沒cue你」、「無語了，為什麼妳們認為這麼重要的東西會選擇通過私訊告知，李每天上千萬條信息，沒看到又怎樣」、「沒看到唄，妳們就沒有更有效的聯絡手段？比如妳去找找王力宏？不是關係一直都很好嗎？」、「著實心疼妳姐孫涵，本來By2剛有點小起色⋯」。（編輯：賴禹妡）