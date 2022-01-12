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呂秋遠列「10點」苦勸李靚蕾停戰！全場卻搖頭：無法認同

▲沉寂3週後，男星王力宏與前妻李靚蕾婚變風波再度有新進展，女方昨（11）日深夜發長文指控王力宏帶3男硬闖吾疆、言語威脅等，讓她與孩子們皆受驚嚇。（圖／李靚蕾IG）
▲沉寂3週後，男星王力宏與前妻李靚蕾婚變風波再度有新進展，女方昨（11）日深夜發長文指控王力宏帶3男硬闖吾疆、言語威脅等，讓她與孩子們皆受驚嚇。（圖／李靚蕾IG）

編輯中心/綜合報導

2022-01-12 10:18:15

沉寂3週後，男星王力宏與前妻李靚蕾婚變風波再度有新進展，女方昨（11）日深夜發長文指控王力宏帶3男硬闖吾疆、言語威脅等，讓她與孩子們皆受驚嚇，消息一出再度引爆各界高度關注。不過律師呂秋遠則列出「10點」勸李靚蕾停戰，多數民眾看完卻一面倒搖頭喊「這次無法認同」。

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昨（11）日李靚蕾發出長文後1個鐘頭，呂秋遠便在臉書上發文暗指自己像「看了某個實鏡節目第二季第一集」，並列出10點看法，重點大致上為「所有的事，過了頭都不好。畢竟大多數人都在看熱鬧，但是生活卻是自己在過。看完了熱鬧，觀眾就散了，但是這些記錄，永遠都會在網路上存在，孩子一輩子都會看得到」。

▲呂秋遠列出10點建議給李靚蕾，卻不被網友買單。（圖／翻攝呂秋遠臉書）
▲呂秋遠列出10點建議給李靚蕾，卻不被網友買單。（圖／翻攝呂秋遠臉書）
針對孩子的部分，呂秋遠也認為「孩子是無辜的。這句話誰都會說，但是孩子多數時候比我們還要成熟，我們會以為孩子的想法是什麼，其實可能根本不是如此。孩子有時候必須要在父母的夾縫中求生存，所以會在主要照顧者這裡，表現出很害怕探視者的樣子，但是不是真的，得要仔細推敲」。

呂秋遠最後則說「觀眾的口味其實很刺激。第一集如果已經是大辣，現在沒有地獄辣，觀眾就會轉台，因為覺得不夠好看。藉由加辣的程度要來吸引觀眾的眼球，也不是不行，但是當觀眾覺得不好看，反噬的作用力也很可怕，風向隨時都會變，別把觀眾的掌聲，當作收視率的保證。多數時候，觀眾只想看到男女主角都死掉，因為驚悚的悲劇最好看」。

不過多數網友看完律師論點後無法認同，紛紛在下方回應「透過網路發聲是武器，卻也是她唯一的出口！」「覺得女方發文沒什麼問題，畢竟是自己的版面，而且真的有人生安全呀」、「我想，有小孩的父母應該都無法認同你的觀點，她無權無錢 ，唯一能發聲的就是社群網路，她不堅強起來，三個小孩怎辦？」「這是我第一次不認同你發的文」、「如果只是戲劇就好了，可是這卻是別人家血淋淋的家務事，然後女主角直到現在都只能靠著社群媒體的力量去抵抗」。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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