王力宏網軍穿幫？鄉民神抓「海外IP」 狠酸：王家國際化
李靚蕾與王力宏的婚變風波持續延燒，昨（11）日李靚蕾再度發文，指控王力宏帶了3名陌生男子，疑似想硬闖家中看孩子，再引發網友熱議，但有越來越多貼文風向改變，質疑李靚蕾歹戲拖棚公審王力宏，不料，卻遭眼尖鄉民抓包，支持王力宏的發文者IP位置皆在海外，讓人質疑是花錢請網軍洗白。
編輯中心/綜合報導
2022-01-12 11:16:44
李靚蕾發文控訴王力宏，不顧自己反對，帶了3位陌生男子想要看小孩，甚至要求李靚蕾拔除家中監視器，遭到拒絕後，更疑似想要強硬進入家中，讓李靜蕾當下嚇壞止不住顫抖，更指控王力宏把小孩也嚇哭，最後兩人鬧到報警處理，不歡而散。
而李靚蕾PO文曝光整起「硬闖事件」，立刻引發網友熱議，PTT也出現兩派聲浪，更有不少人發文支持王力宏，包括「王力宏為何不能帶人回自己的房子？」、「李靚蕾小姐，知道大家都看膩了嗎？」，質疑李靚蕾一直濫用媒體公審王力宏，卻拿不出關鍵證據。
不料，這些王力宏的貼文，卻遭到眼尖網友發現，發文者的IP皆在國外，土耳其、羅馬尼亞等，讓網友傻眼問卦「力宏事件已經變成國際事件？」，質疑李靚蕾才PO文沒多久，各國的鄉民都上網幫王力宏發聲「力宏是不是國際友人很多，還是太摳門捨不得花錢找一間好一點的公司帶風向?」
留言一面倒狂酸，「王家果然很國際化呢」、「重點是他們都會打中文！！好厲害！！！」、「八國聯軍」、「國際巨星不是叫假的」、「超級多國家的人」。（編輯：鍾怡婷）