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防逃亡！打造科技監控網　24小時「科技監控中心」今啟用

▲科技設備監控中心12日揭幕啟用。（圖／司法院提供）
▲科技設備監控中心12日揭幕啟用。（圖／司法院提供）

記者潘千詩／台北報導

2022-01-12 11:50:08｜2022-01-12 11:54:09

長久以來，交保中被告棄保潛逃事件層出不窮，衝擊司法公信力，為防逃，法務部、司法院共同攜手打造全方位科技防逃網，委由台灣高等檢察署籌設「科技設備監控中心」，今（12）日在士林地檢署原偵查大樓舉行揭牌典禮，正式啟動。台高檢署檢察長邢泰釗表示，規劃、建置過程遭遇種種困難，但經過大家齊心努力，終能排除萬難，開啟科技防逃新頁。

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揭牌典禮上，聚集各司法機關首長，包括：法務部長蔡清祥、司法院秘書長林輝煌、最高檢察署檢察總長江惠民、最高法院院長吳燦、高院院長李彥文、法務部次長蔡碧仲等均親臨現場，見證歷史。

▲由左至右依序為最高法院院長吳燦、司法院秘書長林輝煌、法務部長蔡清祥、最高檢察署檢察總長江惠民。（圖／司法院提供）
▲由左至右依序為最高法院院長吳燦、司法院秘書長林輝煌、法務部長蔡清祥、最高檢察署檢察總長江惠民。（圖／司法院提供）
蔡清祥致詞表示，對於偵審中被告，如何落實防逃，以免再犯或逃避刑責，外界多所期待，為貫徹國家公權力、實現個案司法正義，司法同仁責無旁貸；籌設初期，對於保護管束中的性侵加害人已實施科技監控，而後《刑事訴訟法》第116條之2修法，將科技監控技術再推廣運用，使偵審中沒羈押或停止羈押的被告，得經檢察官或法官定相當期間命被告接受科技設備監控，由該中心24小時充分掌控被告行蹤，打造全方位科技防逃網，致力防止被告逃亡或藏匿。

林輝煌說，在《刑事訴訟法》新版防逃機制下，法院或檢察官得命被告接受適當的「科技設備監控」，以科技設備掌握交保中被告行蹤，使其難以逃亡；並在一有逃亡舉動時，依據監控訊號及軌跡，將其查緝歸案。

法務部與司法院也進一步達成「共同建置新一代科技設備監控系統」共識，研發新一代腳環、手環、監控手機及電子圍籬等高科技裝置、設備。新系統除了裝備最先進的GPS（全球定位系統）及GIS（地理資訊系統）科技外，最大特色是具備高度適用性，能因應不同狀況、層級化監控，符合強制處分比例原則要求，兼顧人權保障及防逃需求。

司法院表示，科技設備監控的功能可用個22字概括，那就是「限制住居、定期報到電子化；騷擾證人、潛逃出境馬上報」，透過電子腳環、手環及電子圍籬的相互搭配，可將被告住處劃定為「禁止離開」的區域，實施限制住居；也可將海岸線或是證人住處劃定為「禁止進入」的區域，防止被告騷擾證人或潛逃出境；監控手機則可用來實施被告定期報到，節省報到機關人力，且更為迅速有效。

▲24小時科技監控中心12日揭牌啟用。（圖／司法院提供）
▲24小時科技監控中心12日揭牌啟用。（圖／司法院提供）
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