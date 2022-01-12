月薪7萬全給老婆！男質疑「為何1毛錢都沒存下」　眾搖頭

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美玲也委屈地向劉芯彤吐苦水，後者則分析「你老公上繳薪水是個美麗的陷阱，因為七萬，扣除阿哲零用錢一萬、另外還有房貸兩萬、車貸一萬、水電瓦斯管理費上網費有線電視費大約一萬。夯不啷噹就只剩下兩萬元」，而剛出生的孩子光是尿布和奶粉的花費就相當驚人，加上三不五時老公的親友結婚還得包紅包，這7萬根本就入不敷出。
朋友的遭遇也讓劉芯彤不禁感慨，「若不是美玲的娘家，每個月塞錢給女兒，這份薪水根本無法支應一個家的開銷。但有些男人很奇怪，都會以為自己的錢很大、很好花用，他們從來不曾去算過一個家庭的開支有多大，只覺得自己繳出薪水就是個大恩惠。不夠花用，只會把責任推給管錢的女人」。
最後劉芯彤也分享自己的現況「因為有美玲這個前車之鑑，我和先生結婚後，秉持著財務各自管理的原則。忘了說，女人不管怎樣，都需要有一份工作，因為這世上不會背叛你的，只有你自己」。
不少網友看完也紛紛留言回應，「醒世好文⋯女人經濟一定要獨立」、「沒有負責買東西，真的不知道錢有多薄」、「家庭開銷真的大」、「因為這世上不會背叛你的，只有你自己，這句真的中肯」、「只要不是自己賺的，不管花多少，都會被說話」。（編輯：潘毅）