考量國小學童染疫風險　鄭文燦建議調降疫苗接種年齡

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鄭文燦說，這次桃機群聚案至今已有39位確診，主要是機場清潔人員及手推車和居服員兩條傳播鏈衍生出來的家庭、親友、職場感染，目前這些傳播鏈的追蹤，都是在第一時間就確定家庭、親友及工作職場的匡列，包括社區足跡及其子女就讀學校相關匡列。
鄭文燦表示，為讓學校更安全，本週五(1/14)國小期末考考完後，就直接放寒假，包含公立幼兒園，家長可請防疫假在家照顧孩子，或可比照去年三級管制期間讓孩子到校由校方安排照顧；另外，桃園市各國高中近期正在進行第二劑BNT疫苗施打，有8.6萬位學生接種完成，預定在1月20日前可全數施打完畢。
鄭文燦提到，這次Omicron病毒，依照國外案例，國小學童有相當多的比例感染，他建議中央可參考國外疫苗施打作法，將國內疫苗接種年齡下降到7至12歲，這部份可由疫苗接種委員會專家研究討論，因為這次桃機群聚案衍生本土個案中，國小學童有一定風險，應該要保護孩子們的防疫安全。
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