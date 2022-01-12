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李靚蕾致電派出所長「有特權」？內行人打臉：這就是台灣

▲By閨密代Yumi（左圖）槓上李靚蕾，再砲轟李靚蕾打給派出所所長「有特權」。（圖／Yumi、李靚蕾IG）
▲By閨密代Yumi（左圖）槓上李靚蕾，再砲轟李靚蕾打給派出所所長「有特權」。（圖／Yumi、李靚蕾IG）

編輯中心/綜合報導

2022-01-12 13:54:08｜2022-01-12 14:00:42

李靚蕾昨（11）晚深夜發長文控訴王力宏帶3男硬闖吾疆嚇壞小孩，王力宏所屬公司宏聲強硬回應，要李「請直接提告，讓司法解決問題」，李靚蕾今早再發文表示自己「已報警」，而警方也透露有接到李靚蕾電話。而李靚蕾當時直接致電給派出所所長，By2閨密微博酸「特權就是好」，不過根據內行人解釋，在台灣的警民現況，民眾打給派出所長是很平常的事情，和特權根本扯不上關係。

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蕾宏之戰硝煙再起，且這一回合By2強勢參戰，昨夜第一時間工作室就連續發文，今日中午By2閨密微博「做個小孩007」也緊接在李靚蕾早上發文後，再度開砲，狠酸李靚蕾「全職家庭主婦可以直接打給所長本人『詢問』，特權就是好，可以秒上熱搜，可以直接打給所長完成報警，而By2自己得去派出所報警，還被說報假警和浪費警力」。

▲By2閨蜜酸李靚蕾打電話給派出所長「特權就是好」。（圖／翻攝自微博）
▲By2閨蜜酸李靚蕾打電話給派出所長「特權就是好」。（圖／翻攝自微博）
爬梳這起「報警」爭議，王力宏所屬公司宏聲先回嗆李靚蕾「請直接提告，不要利用媒體和輿論興風作浪」，李靚蕾於是回應自己「已報案」，而警方則出來表示有接到李靚蕾的電話，不過李靚蕾只是描述了王力宏當天返家的狀況，說明自己與小孩心生恐慌，但並未正式報案或備案。警方有建議李靚蕾備案，不過李靚蕾表示只是想先詢問該怎麼做比較好，並沒有完成程序。

而李靚蕾與警方聯絡的時候，被媒體披露是直接打電話給大安分局新生南路派出所所長，於是By2閨蜜坐不住了，跳出來砲轟李靚蕾「特權就是好」。

不過據了解台灣警政的知情人士表示，By2閨蜜可能不清楚台灣的社會狀況，台灣和中國不同，在台灣要與派出所所長聯絡稱不上是什麼特權，而是相當普通的事情，任何民眾若想找到地方派出所所長都並不困難，且派出所也都會樂於受理民眾服務。況且，先前台北市警局要求轄區警方密切注意此事件，因此派出所與李靚蕾建立聯繫管道並不奇怪。

回到李靚蕾案子本身，這案子受到外界極高度關注，轄區員警會想由所長親自處理也並不奇怪，而如果要正式完成報案程序，也會再請李靚蕾到局裡或派員警去她家做筆錄，By2閨蜜若認為打給派出所所長就是特權，大概是誤會了。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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