李靚蕾致電派出所長「有特權」？內行人打臉：這就是台灣

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爬梳這起「報警」爭議，王力宏所屬公司宏聲先回嗆李靚蕾「請直接提告，不要利用媒體和輿論興風作浪」，李靚蕾於是回應自己「已報案」，而警方則出來表示有接到李靚蕾的電話，不過李靚蕾只是描述了王力宏當天返家的狀況，說明自己與小孩心生恐慌，但並未正式報案或備案。警方有建議李靚蕾備案，不過李靚蕾表示只是想先詢問該怎麼做比較好，並沒有完成程序。
而李靚蕾與警方聯絡的時候，被媒體披露是直接打電話給大安分局新生南路派出所所長，於是By2閨蜜坐不住了，跳出來砲轟李靚蕾「特權就是好」。
不過據了解台灣警政的知情人士表示，By2閨蜜可能不清楚台灣的社會狀況，台灣和中國不同，在台灣要與派出所所長聯絡稱不上是什麼特權，而是相當普通的事情，任何民眾若想找到地方派出所所長都並不困難，且派出所也都會樂於受理民眾服務。況且，先前台北市警局要求轄區警方密切注意此事件，因此派出所與李靚蕾建立聯繫管道並不奇怪。
回到李靚蕾案子本身，這案子受到外界極高度關注，轄區員警會想由所長親自處理也並不奇怪，而如果要正式完成報案程序，也會再請李靚蕾到局裡或派員警去她家做筆錄，By2閨蜜若認為打給派出所所長就是特權，大概是誤會了。（編輯：倪浩軒）
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