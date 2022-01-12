王力宏帶3男硬闖吾疆！網回頭挖「道歉文3句」愣：自打臉
藝人王力宏前陣子遭前妻李靚蕾毀滅式爆料，事後發布道歉聲明，表示將暫時退出演藝圈。沒想到，李靚蕾昨（11）日深夜再發長文砲轟，指控王力宏帶著3名黑衣男硬闖吾疆，還要求先拔除監控才進屋，消息一出引發外界議論。對此，就有網友挖出王力宏於上（12）月20日所發布的道歉聲明，傻眼直呼「根本自打臉！」
編輯中心/綜合報導
2022-01-12 16:51:18｜2022-01-12 17:56:51
據了解，王力宏遭爆料後，曾於去年12月20日發布聲明道歉，表示「左思右想，男人還是應該承擔起所有的責任。我不再做任何解釋和辯解，沒經營好婚姻，給家人帶來困擾，沒給大眾做好偶像該有的形象，都是我的錯。」更強調從今往後會注意自己的言行舉止，隨即宣布將暫時退出演藝圈，最後也向李靚蕾喊話「我們還是要共同照顧撫養三個孩子的，你們住的房子我會過戶到你的名下。孩子們的撫養教育我也會全程參與並承擔費用。此事肯定主要是我處理不當。再次向大家道歉。」
對此，就有網友於PTT上貼出王力宏前陣子的道歉聲明，特別點出「左思右想，男人還是應該承擔起所有的責任。」、「從今往後，我會注意自己的言行舉止」、「靚蕾，我們還是要共同照顧撫養三個孩子的，你們住的房子我會過戶到你的名下。孩子們的撫養教育我也會全程參與並承擔費用」這3段話。
貼文曝光後，就引來不少網友傻眼留言，「上次的發文不過就是笑話一則」、「協議也當空氣，有差嗎？」、「這篇都在騙」、「這篇就不是他本人寫的啊，只是為了平息風波」、「這不是他寫的，忘記很正常」、「若這趟目的是看小孩，那根本自打臉啊」。
李靚蕾11日深夜發長文爆料王力宏帶著3名黑衣男硬闖吾疆、言語威脅，王力宏所屬公司宏聲則強硬回應，要求李靚蕾「請直接提告，讓司法解決問題」，且根據《ETtoday星光雲》報導，宏聲透露這3名男子的身份分別為服務夫妻倆12年的生活助理，及在職11年的資深員工，還有王力宏的貼身保全。
不過，李靚蕾12日再度發文打臉，表示「結婚才8年，竟然會有一個12年的『夫妻』生活助理？？」 且指出該名助理是王的私人助理，「受你雇用、長期聽命於你，對你唯命是從的男子」，也強調當下已報警。（編輯：陳雅雲）