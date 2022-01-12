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照服員中壢聯邦銀行洽公　3行員採檢確診

▲確診的照服員曾到中壢聯邦銀行健行分行洽辦，3位被匡列的行員採檢確診，市府宣布「東興社區活動中心」增設第7處社區篩檢站。（圖／桃園市政府提供）
▲確診的照服員曾到中壢聯邦銀行健行分行洽辦，3位被匡列的行員採檢確診，市府宣布「東興社區活動中心」增設第7處社區篩檢站。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2022-01-12 17:08:14

桃園市今（12）日新增3例本土確診12例境外移入，年齡多為10多歲至60多歲。桃園市政府下午公布10位確診者的最新疫調結果，包括中壢區2處夜市、錢櫃、傳統市場及百貨公司都有確診者足跡。另外因確診的照服員曾在1月4日到中壢聯邦銀行健行分行洽辦，今早有3位被匡列的行員採檢確診，市長鄭文燦宣布「東興社區活動中心」增設第7處社區篩檢站，呼籲曾與確診足跡重疊者前往篩檢。

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▲桃園市政府今天公布的確診者足跡，呼籲曾與確診足跡重疊者前往篩檢。
▲桃園市政府今天公布的確診者足跡，呼籲曾與確診足跡重疊者前往篩檢。（圖／桃園市政府提供）
衛生局統計，桃園市目前累計確診人數1119人，居家隔籬887人；根據疫調結果，確診者足跡遍及大園、八德、中壢、龜山、桃園、楊梅等區。


除了衛生局公布的23處確診足跡點之外，鄭文燦表示，這次機場群聚本來有38件，經過基因定序，指揮中心證實是同一傳播鏈，不過案17472確診照服員這條傳播鏈傳染較多人，包括照服員家庭、照服員乾妹及其職場某電子工廠及照服員活動足跡的職場。

▲桃園市政府今天公布的確診者足跡，呼籲曾與確診足跡重疊者前往篩檢。（圖／桃園市政府提供）
▲桃園市政府今天公布的確診者足跡，呼籲曾與確診足跡重疊者前往篩檢。（圖／桃園市政府提供）
鄭文燦指出，由於該位照服員曾於1月4日到中壢聯邦銀行健行分行洽公，雖然全程都有戴口罩，也有保持距離，不過照服員有到銀行的足跡，當時疫調銀行人員也有被列入自主健康監測對象，該分行所有行員加警衛及外包人員共30人擴大採檢，結果今早有3人確診(案17630.17672.17673)，目前3人住院隔離，其他人需居家隔籬至1月26日。


考量Omicron病毒傳播力強，且該銀行屬社區銀行，平日有不少民眾都會前往洽公，因此鄭文燦宣布除現有的6處社區採檢站，今天下午2時起增設東興社區活動中心臨時採檢站，呼籲1月4日至12日到過聯邦銀行健行分行民眾，可至全市7處社篩站篩檢。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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