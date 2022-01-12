照服員中壢聯邦銀行洽公　3行員採檢確診

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除了衛生局公布的23處確診足跡點之外，鄭文燦表示，這次機場群聚本來有38件，經過基因定序，指揮中心證實是同一傳播鏈，不過案17472確診照服員這條傳播鏈傳染較多人，包括照服員家庭、照服員乾妹及其職場某電子工廠及照服員活動足跡的職場。
鄭文燦指出，由於該位照服員曾於1月4日到中壢聯邦銀行健行分行洽公，雖然全程都有戴口罩，也有保持距離，不過照服員有到銀行的足跡，當時疫調銀行人員也有被列入自主健康監測對象，該分行所有行員加警衛及外包人員共30人擴大採檢，結果今早有3人確診(案17630.17672.17673)，目前3人住院隔離，其他人需居家隔籬至1月26日。
考量Omicron病毒傳播力強，且該銀行屬社區銀行，平日有不少民眾都會前往洽公，因此鄭文燦宣布除現有的6處社區採檢站，今天下午2時起增設東興社區活動中心臨時採檢站，呼籲1月4日至12日到過聯邦銀行健行分行民眾，可至全市7處社篩站篩檢。
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