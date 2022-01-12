帶小一兒「到公園當流浪漢」！媽曝震撼教育結局 網狂讚
該如何好好培養小孩正確的價值觀，一直是讓不少爸媽傷透腦筋的問題。不過就有位媽媽突發奇想，帶著兒子體驗「流浪漢一日生活」，成功讓孩子開始懂得珍惜現有生活。
編輯中心/綜合報導
2022-01-12 17:31:27｜2022-01-12 17:33:36
原PO在臉書《爆廢公社》上發文提到「我家兒子國小一年級，做家長的都知道小孩都有一個症頭，飯要吃不吃的、玩具要收不收的，都不知道大人賺錢很辛苦，給他們吃飽喝飽穿好睡暖，還要嫌東嫌西，這個那個的」。眼見兒子生活態度變成這樣，讓原PO靈機一動，決定帶著兒子餓一整天，也不讓洗澡，並準備了垃圾袋帶去公園「當1日流浪漢，去當小乞丐1天」。
「當天他就拿垃圾袋當睡袋睡一個晚上，哭到一個不行，說要跟我擠一個垃圾袋，天氣真的冷，我也抱著他跟他套一個超大垃圾袋」，原PO表示，後來小嬸有拿東西來給兒子吃，吃剩的還會知道當隔天早餐，深夜也引來巡邏隊關切，「兒子也很認命的哭著跟巡邏隊大哥說他不想學習，被丟來當小乞丐」，巡邏隊還拿來紙箱替母子倆擋風。
到了隔天一早，昨晚剩下的食物已經沒了，原PO也直接帶著兒子到垃圾桶旁「找早餐」，這時兒子情緒終於潰堤，開始不斷道歉「媽媽對不起啦！我下次不會了，我想要回我們溫暖的家，我想要躺在我們家溫暖的床」。回到家搭電梯時，兒子也再度主動向原PO鞠躬道歉「我以後會好好學習、改掉壞習慣」。
不少網友看完原PO以身作則的教育方式後，紛紛讚嘆「真的很有心也很有想法的媽媽」、「好有心的震撼教育」、「會不會之後突然公園出現一堆媽媽帶著小小流浪漢」、「我也好想這麼做，但怕會心軟」。（編輯：潘毅）