房市／全台唯一企業倫理Podcast　2021收聽排行榜出爐

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台灣大總經理林之晨在節目上除了暢談5G帶來的轉變與創新永續治理，提及為達成2040年100%使用綠能，但因台灣綠電供不應求，所以台哥大逆向思考蓋綠能電廠，從源頭解決問題；林之晨也談到電信業常用的「吃到飽方案」所衍生出的倫理問題，鼓勵用戶overeat，其實會衍生社會負擔，對環境造成影響。
排行第二名「疫情海嘯下的晶奇之旅」，台南晶英酒店總經理李靖文屢出奇招，不裁員減薪，帶領飯店挺過疫情。她說，疫情剛爆發時，每天接到取消訂席、訂房電話，「最恐怖的是，你看不到盡頭在哪裡。」她先鼓勵員工休年假，甚至先休「未來假」，並鼓勵員工「上班斜槓」還發津貼，訂房也能做房務、化身故事達人介紹台南歷史，創造人才最大價值，她說「疫情是禮物，逼著飯店創新轉型」。
收聽第三名的「講信重義的君子企業」，身為全台上市櫃公司中第一也是唯一的倫理長，倫理長職責是什麼？信義企業集團倫理長楊百川表示，倫理長的工作就是「陪大家一起想，企業倫理如何落實到同仁日常工作中」，也分享了信義房屋如何將「先義後利」、「仁義禮智信」等儒家精神融入公司文化，打動業務與客戶。
胡秀華表示，林之晨的高知名度，談個人經歷與公司治理的平衡都吸引聽眾高度興趣，而李靖文講述在疫情困境中找到新出路，對仍受疫情影響無法平復的企業與職場人有很大的參考價值，此外，當永續成為顯學，楊百川談企業首設倫理長的起心動念與推動細節，也激起聽眾的好奇，收聽前三名也反映了聽眾對新趨勢的求知若渴。