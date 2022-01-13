房市／一關店就開藥局?連鎖藥鋪銷售額逆勢增加22%
先前有網友質疑街上一堆店收掉變藥局，是否開藥局很好賺，根據財政部統計資料庫的資料顯示，相較於2018年1月西藥零售有7575家，前10月累計銷售額427億元，2021年10月西藥零售則為7530家，店數反而略微減少，不過前10月累計銷售額則擴張到519億元，4年成長22%，期間藥局應該也經歷一波洗牌，產業出現連鎖化、精緻化、多元化，帶動整體營收成長，更多大型藥鋪的出現，也讓民眾有關店就開藥局的觀感。
生活消費中心/綜合報導
2022-01-13 08:30:00
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，藥局連鎖化成為新的趨勢，且消費的空間更為明亮舒適，和傳統的藥房經營方式形成強烈對比，在藥局不僅僅是購買成藥與領取看病後的藥品，大型藥局還可以買醫療器具、嬰兒奶粉、健保食品等等，加上老年化的趨勢持續，對於藥品的依賴增加，而台灣似乎正在複製日本的藥局發展軌跡。
根據上櫃連鎖藥局公司的法說資料顯示，該連鎖藥局交易佔比最高的是婦嬰用品，佔比可以高達4成，不過毛利約在16~17%，其次則是保健藥品，保健藥品的利潤最高，毛利在45~48%，其次則是處方藥品，佔營收比例約15%，毛利約15%，健康照護則是佔比15%，毛利則有27%。
從財政部統計資料庫的資料可發現，近年西藥零售的藥局店數最多在2018年1月有7575家，隨後逐漸減少至2021年2月的7485家，不過過去一年店數逐漸增加，開店數量越來越多，去年10月回升到7530家，且前10月銷售額519億元也創下近4年新高。
曾敬德表示，藥妝市場大概分為四大類，包括健康照護型、婦嬰強化型、醫療器材型、美妝強化型，全球的藥局都朝著連鎖化的趨勢發展，台灣還有很大的發展空間，而藥局展店策略包括線上與實體，實體店面還包括社區型與商圈型，藥局的連鎖化與持續擴張，也為店面市場帶來新的