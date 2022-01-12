9縣市今晚不到10度！明天再一波冷空氣南下 回暖時機曝
今（12）晨台北氣象站氣溫降至12度，達到強烈大陸冷氣團的標準，氣象局目前針對雙北等9縣市發布低溫特報，今晚至明天上午氣溫可能探10度以下。
編輯中心/綜合報導
2022-01-12 20:23:47
氣象局表示，今天至週五（13日）受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，今日傍晚至明上午新北及基隆局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，低溫方面，西半部及東北部11至14度，東部及東南部15至16度；新竹、苗栗、南投、雲林、嘉義及金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率。
氣象局指出，13日仍受強烈大陸冷氣團影響，中部以北及東北部天氣整天偏冷，其他地區早晚也偏冷；除迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨之外，中部山區亦有零星短暫雨，其他地區則為多雲到晴。
天氣風險公司分析師吳聖宇表示，明天隨著另一個短波槽快速東移南壓，掠過台灣以北向東移動，第二波冷空氣又會逐漸補充下來，並且在明晚到週六（14日）清晨達到高峰，雖然第二波冷空氣強度沒有第一波來得強，但是會讓低溫的狀況再延續下去。
吳聖宇也說，週末期間（15-16日）目前來看仍是冷空氣明顯減弱，風向轉為高壓迴流東風到有些東南風的天氣型態，各地大致為多雲到晴，東半部雲量較多，溫度明顯回升，北部、東北部高溫可以回升到21到23度或以上，中南部高溫可以到25到28度，夜晚清晨的溫度則仍較低，中部以北到東北部空曠地區還是有14度以下低溫出現的機會，日夜溫差變化大，適合出遊，但是早出晚歸的溫差情況務必要多留意。（編輯：孫唯容）