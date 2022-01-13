NOW早報／王力宏爆硬闖吾疆！國師神預言中了　網全跪地

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唐綺陽於9日臉書上發文，表示本週是天王星逆的最後一週，最大的意義在於帶來逆轉，「於是劇情有了翻轉，出乎人們意料，其戲劇性、力道皆不可小看，想『推翻什麼、革命什麼』的人要把握機會，過年前來個逆轉勝，機會很大優。」
但唐綺陽解釋，天王星的轉折，對大眾來說也讓狀況丕變，呈現截然不同的意見、情境、局勢。且本週也是日冥合相的進行式，直到週日（1/16），非常適合斷捨離，正好進行年前大掃除，一定能順利整理好某些東西。不過，唐綺陽強調「世間也會有大事件，像是名人丶巨星隕落，或有生涯轉折大事如離職等事，有人有生涯重大決定。」
另外唐綺陽透露，水星將於週五（1/14）晚上七點正式逆行，指出「對某些『害怕起底』、有秘密的人來說，水逆就不那麼好玩了，因為可能被挖掘過去，或有不當言行的話，也容易被起底，形成一股輿論，導致不順。」
事實上，王力宏上月被李靚蕾毀滅式爆料後，唐綺陽曾因「過往的努力、辛苦，曾經的好與壞，都浮上檯面，成為金逆期間的話題，好的終於被發現，發現你如此努力，而受大家讚賞喜愛；不好的部分若被起底，效應也十分『殘酷』（因為合到冥王），有可能會『被切割』，一夕爆落，而且落得很徹底」一段精準預言，而引起網友們震驚討論。
今日天氣／全台凍成冷蕃薯！最低溫11度出門注意保暖
中央氣象局今（13）日表示，今天受到強烈大陸冷氣團影響，中部以北及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；台灣北部及東半部地區有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴；溫度方面，西半部及東北部低溫可來到11至14度，東部及東南部15至16度；沿海空曠地區及近山區的平地可能會更低一些，其中基隆、新北、竹、苗、雲、嘉、南投及金門有局部10度以下低溫出現的機率，應特別注意保暖；預測高溫北部及東北部僅約15至17度，中及東部約20至21度，南部及東南部22至24度。
深夜一口氣激增9例本土！指揮中心：全為中壢區「銀行員工」
中央流行疫情指揮中心昨（12）日晚間公布國內新增9例COVID-19本土確定病例（均尚未取號，Ct值介於18.2-26.5），分別為2例男性、7例女性，年齡介於20多歲至50多歲，均為12日匡列接觸者擴大採檢之中壢區某銀行員工（案17630之同職場工作人員）。
目前該銀行員工及其家人、親友及近距離接觸者，已經全部隔離，衛生局正漏夜進行調查並持續擴大匡列相關接觸者進行採檢作業，並針對個案服務工作場域進行清消。
指揮中心說明，桃園市政府衛生局已於中壢區中正公園、中路公園、龍岡採檢站、中壢區黎明公園、北區客家會館、自強活動中心、東興社區活動中心等處開設社區採檢站，呼籲若民眾曾於2022年1月4日至12日期間至中壢聯邦銀行健行分行洽公、與行員有接觸，或與附近社區足跡有重疊，應請進行自我健康監測，若於1月26日前出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應佩戴醫用口罩，儘速至社區採檢站或各指定採檢院所，接受採檢及評估。
不讓黑人、范范陪王力宏回家 李靚蕾親揭內幕
李靚蕾、王力宏風波越演越烈，李靚蕾（11）日晚間於社群媒體上發文，透露人生安全受到威脅，王力宏帶3名男子想硬闖家中，嚇壞她與孩子們。王力宏方面強調，是因為李靚蕾拒絕王力宏帶黑人（陳建州）、范范（范瑋琪）夫妻一同來家裡的提議，所以才出此策。李靚蕾得知此事後，反駁該說法並表示王力宏從來沒想向她提及此事。
李靚蕾指控王力宏日前帶著3名陌生男子，試圖硬闖家中，讓她與孩子們受到嚴重驚嚇，擔心生命安全受到威脅，因此不得不致電轄區派出所所長，甚至在昨（12）日稍早請管家去警察局備案。針對此事，王力宏所屬的宏聲音樂先是表示：「如果李女士握有任何證據，請直接提告，讓司法解決問題，而不是一再利用媒體和輿論興風作浪！」甚至提到，王力宏曾向李靚蕾提議讓黑人、范范夫妻陪同見面，卻被李靚蕾打槍。
據《蘋果新聞網》報導，李靚蕾對於王力宏的說法，直言：「力宏從來沒有直接跟我（或是透過美國調解師），提出黑人、范范，或律師陪同看小孩的要求。」她透露先前有收到黑人打電話關心，對方提到王力宏將出關，所以私下詢問自己是否能陪同，沒有提到范范或律師，但因為與對方沒有太多交集，且黑人很高大，也沒見過小孩，所以拒絕了。李靚蕾認為如果要有第三方在，「應是雙方都能感到自在的人選。」對於此說法，《NOWnews 今日新聞》傳訊息詢問黑人，訊息未讀未回。
年輕人不做！26歲妹靠「這行」1年存100萬 房子還免費住
近年來台灣低薪且高房價的問題，讓年輕人一輩相當有感，加上近期萬物皆漲，讓不少人生活相當不易。不過，就有位女網友靠著省吃儉用，加上工作地方供免費房子居住，讓她一年內存了100萬，其職業曝光後，立馬引發眾人討論。
原PO於Dcard上發文，表示自己已經26歲了，靠著不斷努力工作、存錢、省吃儉用，且盡量避免社交，在一年內存了100萬元。她也透露自身工作是一般年輕人較少從事的行業，但這份工作在住方面不用花費一毛錢，「我也沒交通費，單純吃飯費用吃自己而已，跟一點生活雜支」。
但她也點出這份工作難處，包括需24小時待命，且需要高EQ，「平均一天收入大概2800上下，要處理一堆脾脾氣怪異的人（這樣形容有人知道嗎？」文末她則好奇詢問「想請問各位，100萬可以做點什麼投資理財？比如說什麼，基金存股之類的？」
貼文一出，瞬間引發眾人震驚留言，「好奇是什麼工作，恭喜你！」、「我覺得你為了存100萬犧牲蠻多的，畢竟時間都用在最年輕的時候。」、「求教學 ，這樣的女生真的很值得我們學習」、「好奇是什麼工作+1，想學習！你真的太棒啦」；針對原PO的工作，也引發許多網友猜測，「我猜殯葬業、禮儀師之類的」、「我猜消防員」、「是職業軍人嗎？....還是禮儀人員？」其中就有人猜測「職業是看護嗎？感覺每個點都蠻相似的？」釣出原PO震驚直呼「你怎麼猜出來的？」
唐吉訶德要二號店確定1/20開幕 落腳光華商圈
日本知名的連鎖雜貨業者唐吉訶德，先前在台首間店就造成數週的排隊風潮，替西門町挺商圈帶來好久不見的人龍，昨（12）天晚間官方臉書也突然發布消息，表示二號店即將開幕了，時間就在20號早上，地點則是選在光華商場商圈，未來也會同樣24小時營業，估計又將吸引大量排隊人潮。
臉書全文寫到：「小編忍了很久，終於可以跟大家分享！粉絲們期盼已久的DON DON DONKI忠孝新生店即將開幕啦！DON DON DONKI 忠孝新生店開幕時間： 1月20日(四) 上午10:00、地點: 台北市中正區八德路一段55號 B1 ，Donpen當天與你不見不散呦」。（編輯：張嘉哲）