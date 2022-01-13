王力宏闖吾疆嚇壞蕾神！監視器新畫面曝 網愣：又逆轉了
李靚蕾在面對各界質疑無證據指控王力宏、突然噤聲後，終於在11日發長文控訴，指出王力宏以要看小孩的名義，帶著三個陌生男子硬闖家中，並要求李靚蕾關掉家中監視器，嚇哭自己的小孩，引發各界討論，而事情曝光後，網友反應大不同，更有人流出疑似工作人員拍攝王力宏視角的最新照片，指出王力宏是要帶玩具與氣球探視小孩，卻被形塑成可怕的「氣球殺手」，再度掀起討論。
編輯中心/綜合報導
2022-01-13 06:39:32
台灣網友先是在PTT貼文指出「都沒人關心力宏腳邊黃色這一大包是什麼嗎？應該是給小孩的禮物吧？是什麼禮物這麼大包呢？」 隨即就引發不少網友指出「感覺就是禮物，李靚蕾的監視器畫面王力宏手上有拿氣球」、「是禮物吧，還有氣球欸，不知道大家有沒有看到」、「感覺很像是PS5欸」。
隨即就有大陸網友12日在微博流出最新監視器畫面，指出王力宏上門當天「一手拿著有迪士尼公主的氣球、一手提著玩具，本就是要去探視小孩，結果遭到李靚蕾形塑成『氣球殺手』」；另外，也有網友PO出疑似王力宏帶的三名男子拍下的照片，表示「最後人家把禮物都留在門口，因為王力宏沒有進去，這是工作人員拍的圖，這才叫實證啊！」
貼文曝光之後，再度引爆熱議「哇這真的是禮物＝＝」、「跟李靚蕾公布的監視器畫面不謀而合啊」、「爸爸帶禮物來給小孩，大驚小怪的......」、「哇！又逆轉了這局」；不過也有人認為「王力宏要拿禮物來，帶三名男子幹嘛，意圖不軌啊」、「別再洗白了好嗎？看小孩需要帶這麼多人，禮物只是煙霧彈！」、「無論如何，李靚蕾和王力宏的作為都已經傷到小孩了！」
而針對王力宏硬闖家中一事，李靚蕾12日上午又發聲明表示已經報警，而派出所所長也出面還原當時情況，表示有接到李靚蕾電話，但她只敘述王力宏欲強闖吾疆的狀況，並沒有報案；約莫下午李靚蕾也已透過管家持委託書，針對她在網路的敘述，正式到派出所向警方備案，不過目前並沒有提告。（編輯：張嘉哲）