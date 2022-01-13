蕾神之鎚再重擊王力宏！律師揪「疑點」打臉：李靚蕾醜一

我是廣告 請繼續往下閱讀
「人家要帶黑人夫妻，妳拒絕；人家要帶律師，妳也拒絕；然後出面指控人家帶三個人，可能要搶小孩，讓妳很害怕？如果你就是不願意讓爸爸看小孩，就明說！不用以這種方式處理，對小孩也不好，小孩不是妳報復對方的武器！」林智群也坦言「對於蕾神的話網友也不應該照單全收，李靚蕾也別只挑對自己有利的說，我不認為王力宏有那麼白癡，不先跟妳討論陪同人選」。
而貼文一出，引發網友兩極回應，有人認同觀點表示「我也很好奇，王跟黑人感情好到10幾年，怎麼可能會連王的孩子都沒見過」、「李靚蕾說黑人身高會嚇到小孩，會不會太妙？」；但也有不少網友表示「單純想問，律師受王力宏委託了嗎？」、「叫網友不要相信李靚蕾片面之詞，那你又去哪看的消息」、「你也是沒證據在那邊講的跟真的一樣啊」。
隨即林智群又在留言處回應「王有律師，律師一定會建議先跟蕾蕾談陪同人選，沒做才是奇怪，整個事情的發展，會有那麼大衝突，你說王力宏白目？他之前被鞭那麼慘了，還會那麼白目？沒搞清楚狀況就相信李靚蕾的說法，才是奇怪」，另外林智群也提到「李靚蕾一開始說他有報警？結果沒有，醜一」，而對於林智群所說一事，在吾疆所在的轄區大安警分局新生南路派出所昨日也出面表示，9日有接到李靚蕾電話，但未報案，李敘述完自己狀況後，僅說「沒有，我跟你詢問」，並未到派出所完成報案手續。（編輯：張嘉哲）