郭雪芙爆雷《華燈3》！「26個表情」網嗨炸：知道兇手了
近日《華燈初上》第二季上架，引發觀眾熱烈討論，除了第一季原有人馬之外，第二季加入黑道大哥檜木（霍建華 飾）、寶寶媽媽桑（吳慷仁 飾）都是一大亮點，而對於劇中到底是誰殺了蘇慶儀（楊謹華 飾）一直有許多不同種答案，往往在演員出席活動之時，總是不免會被詢問「兇手到底是誰」。而在《華燈初上》也是演酒店小姐「王愛蓮Aiko」的郭雪芙，近日曬出片場側拍照，配上26個表情圖示，竟意外掀起討論。
編輯中心/綜合報導
2022-01-13 08:22:41
郭雪芙日前在臉書上發文，只見貼文內容全部都是表情符號，一共有26個，內容包括愛心、不說、血液、B、O、A、AB、刀子、骷髏、炸彈、驚訝、墳墓等等，最後Hashtag「華燈初上」、「Netflix」，搭配的場景則是劇中Rose媽媽慶生現場。
雖然郭雪芙一句話都未講，但馬上引起網友猜測表示郭雪芙在透露兇手的線索「經過郭雪芙的貼文，我已經知道兇手是誰了！」、「感恩雪芙開示，完全跟我想的一樣」、「愛釦妳不能這樣爆雷！愛釦」、「懂了，暗示得好明顯，知道兇手是誰了，感謝愛扣醬」、「又到了猜燈謎的時間」。
也有內行網友試著解題表示「最顯眼就血型、感情跟死亡，而且死亡有兩次」；其中間一排人物圖示，被解讀「姊妹共同擁有小孩、好姊妹、夫妻、2個爸爸、媽媽苦臉、小孩苦臉、爸爸苦臉，關鍵就是子維故事線」不過這些也都僅是猜測，兇手的真面目仍舊要等到《華燈初上》第三季於2月9日播出後，才會真相大白，屆時子維身世肯定會為第三季劇情帶來不同的高潮。（編輯：張嘉哲）