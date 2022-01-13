中壢聯邦銀行群聚風暴擴大　累積14人確診

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鄭文燦說明，聯邦銀行健行分行感染事件傳播鏈源頭是確診居服員，因居服員在1月9日確診，經回溯足跡發現她曾於1月4日到過銀行開戶，按照規定，銀行員工需自主健康管理，其中有1位在自主健康管理期間快篩陽性，由衛生局安排採檢，第一輪安排3位有若干症狀的行員進行採檢後確診，接著又擴大採檢包括行員、警衛及外包廠商共30人，昨日晚間增加9位確診。
鄭文燦指出，因深夜繼續在擴大採檢中，其中有一位在指揮中心發布新聞稿宣布後確定確診，另一匡列家人也接著確診，2人未有案號，也就是截至目前為止，銀行群聚共造成12＋1＋1人確診。
鄭文燦表示，衛生局昨晚連夜進行疫調匡列，其中採檢陽性行員及其家人、17位採檢陰性行員共76人送往集中檢疫所隔離，另外與17位採檢陰性的同住家人需進行預防性居家隔離。
鄭文燦提到，經連夜清查銀行洽公民眾資料進行匡列採檢安排，1月4日至11日有22人到銀行開戶、交易人數2415位，簡訊實聯制人數576人，總共3013人都會通知匡列採檢。
另根據疫調，該分行有到某餐廳年終聚餐，鄭文燦表示，目前該餐廳停業，昨連夜調查有26位員工，當日聚餐其他包廂客人有82位，共108人列為第一輪匡列，後續也會擴大匡列；昨日消防局已先到銀行周邊進行消毒，今日會擴大到後站8個里全面消毒。
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