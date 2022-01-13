7-11福袋值得買？女一拆臉綠 眾揭「隱藏真相」：肯定賺
每年到了年初或年底，各家超商就會開始推出「新年福袋」，因為販售便宜又可能抽到大獎，不少民眾都會買一個來試試手氣，而繼萊爾富、全家、OK已經開賣福袋之後，7-11在昨12日也正式開賣，不少民眾深夜就直衝門市購買來開箱。不過，近日就有網友開箱7-11福袋之後，讓她也些許失望，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-01-13 09:45:18
原PO在「Dcard」貼文指出「今天一大早就收到通知去拿我的福袋了，門市店員還讓我挑款，這次的袋子是做類似麻布的材質？內容物大概就是這些，抽到的還算我平常會吃的零食跟飲料，另外還有筆記本、紅包袋跟優惠券，但......我記得之前199的福袋都還有送化妝包，現在開箱都好空虛的說」。
貼文一出，網友紛紛回應「感覺真的沒有很好.....」、「其實內容物真的蠻差勁的」、「覺得全家的200福袋比711的299好欸，以內容物來看」；不過也有網友認為「7-11外包裝還能再使用，其實很賺」、「我是買499的，裡面的折價券一半都算實用，勉強有500的價值，想拿冷水壺的人也可以買」、「折價券+外袋肯定已經賺了超過299價值，加上還能抽瑪莎拉蒂，很佛了」、「外包裝是可愛的kitty袋子，至少還能用，其他超商福袋都是紙袋，祝妳中頭獎也比較實在！」
事實上，網紅Joeman日前開箱7-11全系列福袋時其實也提到「其實往年7-11的福袋就是這樣，他光是外面的這個袋子因為聯名關係，本身價值就讓消費者覺得超過299元了，所以裡面拿到什麼東西，基本上都是賺的，當然前提也是你要搶得到」。（編輯：張嘉哲）