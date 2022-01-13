銀行群聚14人確診　7校今預防性停課一天

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中央疫情指揮中心12日公布桃園3例新增本土個案皆為聯邦銀行健行分行行員，晚間再發布最新採檢結果，新增9位行員確診，桃園市長鄭文燦今上午在防疫會議上說明，在指揮中心公布新增9人確診後，因深夜採檢作業持續進行，又再增加1位行員及1匡列同住家人確診，本起銀行群聚案至今已造成14人染疫。
鄭文燦表示，經疫調資料，目前銀行部份，行員及同住家人共有76位送集中檢疫所隔離；1月4日至11日到該銀行洽公民眾有3013位，衛生局將通知匡列採檢；另外銀行行員日前有到某餐廳年終聚餐，該餐廳緊急停業清消，包括餐聽員工26人及當日到店消費的82位客人，共108位列第一輪匡列，後續也會擴大匡列。
另外因確診者同住家人有學童，市府教育局也連夜通知學校，包括新生醫專、平鎮何嘉仁幼兒園、芭里國小、福克斯美語學校 (大園青埔校)、平興國中及附幼、仁和國小及附幼，共7校今日預防性停課一天。
為避免社區傳染風險，鄭文燦說，市府擴大採檢範圍，昨緊急在銀行附近的東興市民活動中心設為臨時採檢站，該站昨日採檢600人全數陰性，目前全市共有7處社區採檢站，呼籲有足跡重疊或有健康疑慮者都可以到各採檢站採檢。
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