百元剪髮「2真實缺陷」曝光！設計師認了：都是靠它賺錢

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貼文一出，網友紛紛回應「連鎖的都可以指定設計師吧，百元的無法」、「500的可以指定正妹設計師，100的好像不能」、「500的可以指定造型啊，100的就簡單剪」、「我是都剪100就好，但是一定要記得強調一下你哪裡要怎樣，不然他們會剪太短」、「除非你會指定要剪啥髮型，不然百元跟五百元沒差」、「500會剃半天修這修那，100的直接問問開嚕」。
而綜合網友意見，發覺百元剪髮與髮廊兩者除了價格上的差異，髮廊也通常能夠「指定設計師」以及「指定髮型」，但百元剪髮通常不行。而《NOWnews》記者也實際詢問在士林百元剪髮開業4年的蘇阿姨，她透露「正常來說，髮廊能指定設計師通常都用預約的，但我們都是現場抽號碼牌，一個接一個，輪到哪個設計師有空客人就給哪個設計師剪，用以量取勝、加快速度來賺錢」。
蘇阿姨表示「畢竟我們剪一人才150，價格遠低髮廊許多，加上有成本考量，通常比較小間的百元剪髮也只有1~2位設計師，其實沒有什麼指定可言」；至於指定髮型部分，蘇阿姨則提到「還是會依照客人大致方向下去剪，並不會不能指定髮型，只是會來百元快剪的客人，有9成都不會特別要求特殊髮型，男生的話就簡單修短、兩邊推高比較常見」。（編輯：張嘉哲）