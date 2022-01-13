忘不掉30年前「童年泡麵」！神人找到了 網淚：奶奶必煮
台灣泡麵品牌、口味相當多元，各個廠商也不斷推出新的口味，就為了吸引消費者的目光；不過也有一些「經典泡麵」停產後，讓民眾只能在記憶中回味；對此，就有一名網友很懷念童年一款泡麵，想問現在是否還有，貼文一出，也有內行人找到，並直呼「小時候去奶奶家必煮」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-13 10:48:38
該名網友在臉書社團《泡麵麵俱樂部 泡麵 乾麵 快煮麵 速食麵 即時麵 方便麵 公仔麵 快餐麵 心得分享》發文，表示不知道這款「素食麵」泡麵現在在市面上是否還買得到。
「只有印象是在30年前超市有買過」，原PO回想起該款泡麵嚐起來的味道，表示「味道是有濃濃的香油味」，但也因為時間過了太久，因此他也不太確定，「希望沒記錯」。
貼文一出，有內行網友神出這款泡麵，表示現在仍有販售，只是包裝改變，但味道不變，「其實他現在就是改包裝，味道一樣」，而原PO也驚呼「看他感覺內容物豐富好多，感覺跟以前風格完全不同」，但該位網友則回應「我感覺味道就一樣，一樣是滿滿的香油味道」。
其他人看見懷舊泡麵，也紛紛留言，「好香」、「很懷念兒時的味道」、「好吃，小時候去奶奶家，必煮，還要加白麵條」、「懷念的滋味」。（編輯：郭佩蓉）