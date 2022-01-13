小二數學題「9X6=54」答錯扣分！家長被難倒 老師給正解
求學時常常會遇到千變萬化的考試題目，除了要考驗學生是否懂得舉一反三，更要讓學生懂得使用邏輯思考；不過，就有網友PO出一道小二數學題，算式「6X9=54」竟然答錯，被老師扣了2分，讓許多家長相當苦惱，貼文一出，也有自稱是數學老師的網友留言解惑。
編輯中心/綜合報導
2022-01-13 11:08:07
該名網友在臉書社團《爆廢公社》發文並貼出一張圖片，表示朋友傳來一道小學二年級的數學題目，希望有數學老師可以出面幫忙解惑一下；而題目內容則是「一盒包子有9個，共有幾個」，而圖片上則是有6盒包子。學生原本的算式寫「6X9＝54」，但卻被老師扣了兩分，才訂正改為「9X6＝54」。
貼文一出，許多網友一看就知道問題點在哪，表示如果按照這個標準，上面第一道題目應該也寫錯，但老師卻沒發現，「量詞要擺前面，第一題也有誤，老師可能累了」、「這樣第一題也錯喔！應該是7（個）x3（盒）=21（個）」、「第一題也是錯的，沒扣到，我都會要小孩誠實找老師扣分」、「我都是教小朋友，答案單位是什麼，被乘數就放什麼單位」、「這個就是被乘數與乘數的問題，老師教得沒錯」。
留言中，還有一位自稱是數學老師的網友回應給正解，「『主角』就是被乘數，『組數』就是乘數，你要以包子為主角就是9x6，你要以盒為主角就是6X9，算出來都是包子總個數」，並表示在他的立場來看，是都可以的，但教學還是要以學校老師的標準為主，「數學是訓練邏輯思考，解題路徑可以不固定但要符合邏輯」。（編輯：郭佩蓉）