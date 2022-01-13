Omicron來勢洶洶　侯友宜：全力拚疫苗接種率

疫情的升溫，為防社區傳播的風險，新北市呼籲民眾接種第3劑提升保護力；新北市長侯友宜今（13）日強調，在桃園有本土社區個案出現時，新北就已全力備戰，也會全面掌控疫情的變化，雖受到桃園或台北零星的個案影響，但第一個時間都能夠快速的處理。
記者陳志仁／新北報導
2022-01-13 11:41:56｜2022-01-13 11:51:40
侯友宜表示，新北會視疫情的情況隨時調整，做好滾動式檢討，現階段全力拚疫苗的接種率，趕快把疫苗的接種率衝上來，希望能夠在疫情還沒再變化前，符合施打第3劑的民眾趕快出來接種；也呼籲民眾要配合政府嚴加的防範疫情，大家不能輕忽這一次來勢洶洶的Omicron變種病毒。
外界也關切市長什麼時候打第3劑？侯友宜回應，他鼓勵大家只要滿了都可以打，包括市府的同仁、自己眷屬，只要滿、就來打；針對去年蘊泉庄旅館爆出施打特權疫苗遭起訴的看法？侯友宜重申，只要有違法、違規，該怎麼做就怎麼做，防疫完全不可以輕忽，做錯了就是要負責，全力把防疫做到落實。
至於春節要到了，新北如何規範或調整大型的活動？侯友宜說，會看整個狀況隨時調整，不過都會提醒辦活動的單位，「要以最壞的打算，做最好的準備」，隨時調整步伐，不可能一成不變；隨著疫情的變化，都會隨時跟舉辦活動的單位密切聯絡，目前還是請大家全力備戰，隨時做好備案。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。