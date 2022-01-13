科技新貴上班3天想離職！老鳥見原因瘋猜：哪間這麼嚴？
許多頂大學生畢業後都想進一流的科技廠、半導體公司工作，像是台積電、聯發科等；不過，就有一名剛畢業的「科技新貴」才剛上班三天，豈料就哀嚎「想離職」，雖然他未說自己在哪家公司服務，但老鳥們一看原因也秒懂，並猜測他應是在科技大廠工作。
編輯中心/綜合報導
2022-01-13 12:17:42｜2022-01-13 12:33:53
該名男網友在社群平台《Dcard》的科技版上以「上班三天想離職」為題發文，表示公司表定8點30分上班，但他要7點30分就起床洗澡、吃早餐，7點50分出門，花30分鐘的時間騎車到公司。
可是下班時間卻讓他簡直驚呆，晚上下班時間都差不多10點走，且10點已經算是早走了，「昨天還快12點才走」，讓他壓力很大，不禁在文末抱怨「菜逼八又不敢太早走，大頭都在看，早知道去投外商了」。
貼文一出，掀起熱議，「講的一副進得去外商一樣」、「你以為外商投了就會上嗎」、「你以為去外商上班會好很多嗎？By目前要逃離外商的菜雞」、「外商也一樣，還要半夜開會」、「久了就奴習慣了」、「進去前，甚至面試前，難道都不知道嗎？」、「12點還有大頭在喔？這麼猛XD」、「加油，公司不會虧待你的」。
其中，也有不少老鳥一看原PO想離職的原因，紛紛猜測他應是在台積電工作，「哪間阿，表定8:30，感覺就GG」、「工時這麼長一定gg」、「什麼公司這麼嚴，還表定8:30上班？（除了GG)」；但也有網友指出「不是gg吧，gg三天還在ntc，一定5:30能走」。
也有網友給出建議，「那你看大頭都幾點來？比他們早一點到公司就好」、「當初沒考慮豬屎屋（IC設計公司）嗎」、「才三天想提就提吧？不過如果是gg，應該之後就被拉黑了」。（編輯：郭佩蓉）