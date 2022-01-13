北台灣沒有分你跟我 侯友宜：新北還有50%醫療量能
桃園機場的群聚案持續延燒，加上境外移入的個案暴增，外界擔心醫療的量能恐崩盤，新北市的醫療量是否足夠支援桃園；新北市長侯友宜今（13）日呼籲中央，將輕、重症分流來收治，尤其兒童的收治必須要做好萬全準備。
記者陳志仁／新北報導
2022-01-13 12:37:45
侯友宜今日受訪時表示，新北一開始就支援桃園，現在的專責病床分階段不斷地在開設中，目前醫療量能大概提供50%，新北會不斷延續開設專責的病床；但是最重要的是輕、重症分流收治，尤其兒童的收治必須要做好萬全準備，因為這一波兒童的感染確實比以往高很多，這些都是要因應的準備。
侯友宜說，在輕、重症分流的過程中，集中檢疫所都是由中央掌控，希望在盤點量能的時候，也要想方法把輕症的移到集中檢疫所，這些都要事先做好因應的準備；此外，很多集中檢疫所改為防疫旅館，那現階段要把它改回來，其實有它一定困難度，現階段中央與地方必須齊心去尋找更多的集中檢疫。
侯友宜指出，雖然新北市的疫情現在是穩定控制當中，但是除了支援了桃園，相對的也要跟台北市共同並肩作戰；因此，北台灣沒有分你跟我，大家資源共享，「新北市該提供的，一定盡全力做最大量的提供。」新北市政府衛生局補充，目前新北專責病房（含ICU）共有385床。
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