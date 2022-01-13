因應過年返鄉人潮　陳其邁：防疫旅館持續增加

農曆新年只剩不到一個月，已經有些人陸續提前搭機返鄉，高雄市長陳其邁今（13）日參加公托人員加薪政策時表示，高雄市的防疫旅館的數量，目前已經增加到80間，房間有5,500房，防疫旅館持續增加中，預計再增加2、3家共約200房「居家隔離專責防疫旅館」，而高雄市民也可以優先住到防疫旅館。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-01-13 13:50:46
陳其邁說，入境人員分兩個部分，一個是從桃園機場、一個是從小港機場，桃園機場是屬於長途的航班，南部地區小港機場中港澳的居多，相對來講入境班機情況也有所不同，至於小港機場防疫措施部分，市府已經連續三次，不斷的用AB兩隊的交叉檢查，落實我們邊境檢疫的措施。
陳其邁強調，高雄市的居家隔離措施是要住在防疫旅館，或者是集中檢疫所，這是高雄市政府的規定大概已經有一年的時間，居家隔離措施相對來講是比較嚴格，因為你回到家裡面，在房間裡面假如沒有辦法落實一戶一人的隔離狀態，就容易傳染給家人，尤其最近可以看到Omicron的感染力確實是比以前來得更多，還是會觀察北部地區的疫情情況，隨時調整防疫措施。
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