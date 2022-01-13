移民署攜手新住民防堵非洲豬瘟　多語圖卡說明一次看

《四方報》報導，近日我國連續從泰國郵包查獲豬肉製品，並檢驗出非洲豬瘟病毒核酸，農委會亦正式更新近3年發生非洲豬瘟國家（地區），新增泰國、義大利及北馬其頓共和國為非洲豬瘟疫區；適逢農曆春節前夕，為保護本土養豬產業，且防堵非洲豬瘟疫情乘勢入侵，移民署呼籲新住民及移工朋友，一起守護臺灣豬，切勿以郵包或快遞自國外寄送豬肉及豬肉製品入境，以免受罰。
記者李芷涵/綜合報導
2022-01-13 15:19:17
我國受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，國際航班緊縮，新住民及移工朋友利用農曆春節期間返鄉人數大為減少，但因為年節思鄉情懷及贈禮習俗的關係，透過郵包或快遞寄送家鄉食品食材來臺卻大幅增加。移民署表示，由於國際間非洲豬瘟疫情仍然十分嚴峻，亞洲地區許多國家均成疫區，歐洲及美洲也紛紛傳出疫情，近期我國更多次在泰國郵包，查獲含有非洲豬瘟病毒之肉製品，為守護我國國產豬肉，移民署持續透過多元管道，且以多語方式，向新住民及移工朋友宣導，不要從泰國、越南、中國大陸、港澳、印尼、柬埔寨、菲律賓、韓國等非洲豬瘟疫區，攜帶、郵寄（快遞）應景肉品或含肉類加工食品來臺。
移民署強調，不論何人都不可以攜帶非洲豬瘟疫區豬肉製品來臺，違反的人受罰金額最高達新臺幣100萬元，如外來人口無力繳納時，更將被拒絕入境；如果違規從國外郵寄、購買豬肉製品輸入我國的話，最高更可處7年有期徒刑，得併科新臺幣300萬元罰金，請好朋友們千萬不要因為想念家鄉味，而誤觸法網。