房市／房價6字頭有找　南萬華三國宅成搶手貨

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信義房屋加蚋捷運店店長仇穎翔分析，南萬華不乏大型公園、學校、市場，機能十分成熟，與北萬華環境比較複雜的商業區有所不同；其次，國宅基地範圍大、戶數相對多，如青年國宅就有將近1800戶，交易量本來就會比較多。
從價格部份來看，資料也顯示，去年青年國宅平均成交單價51.2萬，國興國宅46.4萬，國光國宅則約57萬。仇穎翔說，南萬華地區的軍國宅房價基期較低，即便1年來漲幅也很顯著，但目前單價頂多在6字頭，而要在大台北地區找到6字頭以內的電梯大樓物件，相對稀缺；若換算成總價帶，電梯2房為例，目前成交落在1000至1500萬，但周邊社區可能需要1500至2000萬。
此外，台灣新建大樓公設比多在30%以上，但國宅公設比低，室內使用坪數實在，南萬華部分社區甚至就有公設未登記、實坪計價的狀況，的確也是吸引買方的原因之一。例如國光國宅屋齡偏高、戶數多，但權狀30坪，其室內坪數就是30坪。仇穎翔指出，綜上優勢，去年疫情趨緩後，遞延的剛性需求在下半年爆發，首購及換屋族群都進場購屋，部分預算較有限的買方，就會鎖定區段的國宅產品。
信義房屋青年公園店店長唐德軒也補充，南萬華地區目前最大建設題材就是捷運萬大線，以青年、國興、國光國宅來說，未來周邊將有廈安站與加蚋站，因此，近期除了自住的客群，也有打算長期置產布局的買方出現。